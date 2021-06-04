На 86-м году жизни скончался известный воронежский ученый

Фото предоставлено родственниками Анатолия Матвеева.

На 86-м году жизни скончался известный ученый Анатолий Матвеев. Доктора философских наук, профессора не стало 30 мая. Об этом «Комсомолке» сообщила его дочь Ольга Осина.

- Ничего не предвещало беды, он был у меня, поужинали. Папа пошел к себе, а утром не вышел на завтрак, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Он красиво говорил и красиво думал, писал стихи, философские рассказы для детей. Был мудрым и уравновешенным отцом и дедушкой.

Фото предоставлено родственниками Анатолия Матвеева.

Анатолий Матвеев родился в 1936 году в простой семье в Краснодарском крае. В военные годы прошел через оккупацию. С 10 лет вместе с мамой собирал в поле хлопок. В 1964-м окончил философский факультет МГУ. Родственники отмечают, что он был философом не только по профессии, но и по жизни.

А затем начался длительный период жизни, связанный с Воронежем. Анатолий Климентьевич стал преподавателем Воронежского государственного университета. Более 30 лет он посвятил педагогическому ремеслу и науке в стенах ВГУ. Стал доцентом, а затем и профессором. Написал свыше 60 научных работ.

Фото предоставлено родственниками Анатолия Матвеева.

С 1998 года Анатолий Матвеев - профессор Всероссийского заочного финансово-экономического института в Москве. Стоит отметить, что последние годы он провел в столице. Скончался ученый в коттеджном поселке в Одинцовском районе.