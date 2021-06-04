В Воронежской области будут развивать «интернет вещей» и искусственный интеллект

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Более 1 млрд рублей инвестирует ПАО «Мобильные телесистемы» в инфраструктуру Воронежской области до 2025 года. Соответствующее соглашение подписали губернатор нашего региона Александр Гусев и президент Группы «МТС» Вячеслав Николаев 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

МТС планирует строить новые технологические сети стандарта NB-IoT для «интернета вещей» в Воронежской области. В регионе также намерены создать пилотные зоны для тестирования и внедрения решений, способных автоматизировать производственные процессы. А внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения в общественных пространствах повысит безопасность городской среды.

Для развития, например, туризма в регионе планируют создать обезличенные информационные витрины со сведениями о ключевых общественно-экономических, сезонных и других процессах в Воронежской области.

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Будет налажена совместная работа и над проектами на основе облачных технологий и технологий искусственного интеллекта в государственных и коммерческих организациях региона. Они сделают еще более оперативным общение с жителями по значимым событиям.

В договоре также предусмотрена работа по просветительским, образовательным и волонтерским проектам, направленным на внедрение инновационных сервисов в сфере культуры, на творческое воспитание молодого поколения и сохранение исторической среды.

– Цифровизация ключевых сфер жизни Воронежской области способна дать импульс для развития экономики, наращивания эффективности в производственной сфере и формирования комфортной и безопасной общественной среды, – подчеркнул губернатор Александр Гусев. – Сотрудничество с одним из лидеров ИТ-отрасли поможет внедрять в нашем регионе инновационные решения, организовывать пилотные зоны для тестирования передовых в масштабе всей страны технологий, что в дальнейшем поможет увеличить инвестиционную привлекательность Воронежской области, а главное – создаст большие возможности развития трудового, образовательного, созидательного ресурсов для жителей.

За последние три года МТС провели масштабную модернизацию собственной сети в Воронежской области, что позволило увеличить скорости 4G и обеспечить стопроцентное LTE-покрытие трассы М4 «Дон». В этом году компания завершает проект по обеспечению связью железнодорожных путей.

– Новое соглашение фокусирует наше сотрудничество с правительством Воронежской области на внедрении инновационных сервисов в различных отраслях экономики, – отметил президент Группы «МТС» Вячеслав Николаев. – И я уверен, что передовой опыт МТС и глубокая экспертиза в сфере инновационных технологий сослужат добрую службу региону и его жителям. Инновационные сервисы, которые мы уже сегодня готовы развивать на территории области, направлены в первую очередь на улучшение качества жизни граждан и увеличение производительности труда на предприятиях.