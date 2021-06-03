В Воронежской области при поддержке «Роскосмоса» появятся новые высокотехнологичные проекты

Сотрудничество, как и раньше, предполагает развитие инновационной деятельности и кадрового потенциала

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали новый план взаимодействия на 2021–2022 годы.

Ранее в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и «Роскосмосом» подобный план утверждали в 2019 году. Его успешно выполнили.

Сегодня стороны планируют реализовывать совместные проекты по созданию и внедрению передовых технологических решений, а также разработке высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции.

Сотрудничество, как и раньше, предполагает развитие инновационной деятельности и кадрового потенциала организаций «Роскосмоса». На территории Воронежской области в госкорпорации работают АО «Турбонасос» и Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) – один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

Ранее на ПМЭФ-2021 рассказали о возможном строительстве в Воронежской области завода по переработке зерновых группы компаний «Титан» мощностью порядка 200 тысяч тонн продукции в год.

Кроме того, на форуме Воронежская и Орловская области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2021–2023 годы.