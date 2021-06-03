Воронежская область будет сотрудничать с компанией «1С» в области информационных технологий

Знания и опыт сторон помогут усовершенствовать систему государственного управления регионом

Правительство Воронежской области и компания «1С» будут совместно работать в области информационных технологий. Соответствующее соглашение подписали глава нашего региона Александр Гусев и директор отечественной фирмы Борис Нуралиев 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Знания и опыт сторон помогут усовершенствовать систему государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С: Предприятие». Она успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 млн организаций.

Еще одно ключевое направление сотрудничества – региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

– Соглашение позволит нам сотрудничать в области информационных технологий для того, чтобы усовершенствовать систему госуправления в Воронежской области. Это поможет вывести ее на самый современный уровень, – отметил Александр Гусев.

Борис Нуралиев считает, что современные централизованные «облачные» системы позволяют обеспечить руководство региона актуальными и достоверными данными для принятия качественных и оперативных управленческих решений.

Еще одно ключевое направление сотрудничества – региональный проект «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий.