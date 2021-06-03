Эксперт рассказал, на что обратить внимание воронежцам, которые хотят инвестировать в ценные бумаги

Станислав Новиков, заместитель президента – председателя правления «БКС Мир инвестиций». Фото "БКС Мир Инвестиций"

Сегодня новичкам доступны разнообразные финансовые решения, которые помогают им освоиться в мире инвестиций. О том, какие стратегии предлагают своим клиентам инвесткомпании, чем могут помочь начинающим инвесторам профессиональные трейдеры и как цифровые технологии преобразили эту отрасль, рассказал заместитель президента – председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

Потенциал отечественного рынка инвестиций активно раскрывался в первые месяцы 2021 года. По словам эксперта, основные драйверы роста остаются прежними — низкие ставки банков по вкладам, уровень инфляции, сильная динамика фондовых рынков, государственные льготы для частных инвесторов (при открытии ИИС и долгосрочных инвестициях в ПИФы), многообразие готовых решений для новичков, а также современные онлайн-сервисы.

С 2016 года число граждан, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло с 1 млн до 11,7 млн человек. Растет и объем частных вложений. По итогам 2016 года общая сумма инвестиций на брокерских счетах составляла около 520 млрд рублей, а к 2020 году она выросла в 10 раз — до 5,3 трлн руб.

«Мы видим, как частные инвесторы становятся все более влиятельной, одной из движущих сил российского фондового рынка, при этом потенциал для дальнейшего роста остается огромным», — говорит Станислав Новиков и добавляет, что в этом году рекорд по притоку инвесторов может обновиться.

Анализируя картину спроса, эксперт отмечает две тенденции. Во-первых, с прошлого года растет интерес клиентов к зарубежным ценным бумагам. Стремление инвесторов к диверсификации валютных, страновых и иных рисков и поэтапное расширение списка доступных зарубежных активов может позволить и дальше увеличивать обороты. Другой тренд — повышенный спрос на инструменты коллективных инвестиций. Приток в открытые и биржевые ПИФы в прошлом году увеличился в два раза и превысил 290 млрд рублей. По мнению заместителя президента – председателя правления «БКС Мир инвестиций», это связано с тем, что на рынок приходят тысячи вчерашних вкладчиков, многие из которых пока не готовы к самостоятельному анализу и выбору ценных бумаг. Поэтому они выбирают готовые решения — например, паевые фонды.

Из-за пандемии коронавируса инвестиции начали резко «переезжать» в онлайн. Реагируя на изменения в индустрии, финансовая группа «БКС» провела масштабный ребрендинг: объединила под единым мастер-брендом «БКС Мир инвестиций» разные направления бизнеса и запустила одноименную цифровую инвестплатформу, которая собрала ключевые решения и все брокерские и инвестиционные продукты компании.

По словам Станислава Новикова, мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» быстро завоевало популярность у инвесторов: в прошлом году число его пользователей выросло вдвое и превысило 1 млн человек, а месячный оборот торговли через этот сервис достиг 300 млрд рублей.

«Сегодня более 90% наших клиентов предпочитают инвестировать дистанционно. Нужно отметить, что движение в сторону цифровизации наметилось еще несколько лет назад, пандемия лишь ускорила развитие финансовой digital-среды», — подчеркивает эксперт.

В целом для «БКС» перемены оказались позитивными, считает Новиков. Общее количество клиентов в 2020 году выросло на 37%, преодолев отметку в 700 тысяч человек, объемы клиентских активов превысили 500 млрд рублей. «БКС» лидирует на всех основных площадках Мосбиржи: суммарный месячный торговый оборот холдинга на фондовом, срочном и валютном рынках превышает 10 трлн рублей. При этом, согласно опросам, две трети клиентов компании готовы рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.

Эксперт дал несколько советов людям, которые еще не решили, как заставить работать накопленные сбережения. Выбирая объект для инвестиций, лучше опираться на поддержку профессионального финансового советника. Специалист поможет не только составить персональный план инвестиций, но и выбрать нужные решения.

«Мы продолжим совершенствовать цифровые сервисы и расширять удаленные возможности для клиентов, обеспечивать их качественной аналитикой и экспертизой, развивать индивидуальные инвестиционные решения. Также мы продолжим уделять большое внимание обучению начинающих инвесторов, которые получают возможность с нашей помощью знакомиться с новыми финансовыми инструментами и эффективно их использовать», — поделился планами Станислав Новиков.

Эксперт отметил, что «БКС» помогает новичкам формулировать собственные финансовые цели и учит, как их достичь. Для этого разработаны варианты обучения в понятном и удобном формате — семинары, онлайн-курсы и умные stories в мобильном приложении.

«Недавно аналитическая компания Markswebb назвала приложение «БКС Мир инвестиций» лучшим для начинающих инвесторов. Эксперты высоко оценили уникальный режим «Легкие инвестиции», с его помощью пользователи без опыта узнают об основных принципах инвестирования, получают ценные подсказки и могут безопасно сделать первые шаги на фондовом рынке», — резюмировал Новиков.