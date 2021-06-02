Выпускной-2021 в Воронеже: в чем пойти

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До выпускных остался ровно месяц. Пока ребята сдают ЕГЭ, у многих родителей больная тема, как одеть свое великовозрастное чадо на прощание со школой. «Комсомолка» попросила воронежского стилиста Татьяну @underapplestyle дать несколько советов, во что нарядить выпускников.

РЕБЯТА ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ МОДНО И ДЕРЗКО, А НЕ КАК ПЕНСИОНЕРЫ

- Давать общие рекомендации всегда сложно, потому что все разные! У всех разные условия (статус школы, финансовое состояние) и нюансы (особенности фигур). На что обратить внимание. Прислушайтесь к желанию своего ребенка! Большинство выпускников примерно знают, как они хотят выглядеть! Они прекрасно знакомы с модными тенденциями, - уверена Татьяна. - Помните, что плохо быть «белой вороной» в атласном платье до пят с кружевами (на котором настояла мама потому что «торжественно»), когда вокруг 30 человек в модных прикидах! Ребята не должны выглядеть как пенсионеры! Скорее модно и дерзко.

Можно и в миди, и в макси

Тем не менее, стилист советует обращать внимание на дресс-код - на вручении дипломов он точно есть, да и многие отмечают в ресторанах и прописывают форму одежды.

Кроме того, не забывайте о прогнозе погоды, если это выпускной в парке ночью! И о сменной паре обуви - потому что в босоножках на тонких ремешках и в ресторане танцевать до упаду не получится, и в парке ходить полночи тяжело. Из одежды по такому случаю выручат бомбер или джинсовка, а из обуви - белые кеды, сандалии типа «Шанель» (их выпустили практически все бренды масс-маркета) или современные балетки.

МИНИ, АСИММЕТРИЯ И ЧУТЬ ПРОЗРАЧНОСТИ

Ну а теперь - что выбрать из одежды. Красотки могут обратить внимание на:

- яркие костюмы - вроде и торжественно, и дерзко, и потом пригодится

- платья мини - с акцентными рукавами, асимметричными деталями

- платья с элементами прозрачности (дозировано)

Костюмы можно найти в диапазоне от 3000 до 10000 рублей. Платья - от 5000.

Яркий костюм - отличный вариант для выпускного

Мини-платья с акцентными рукавами

Мини+акцентные рукава

Элементы прозрачности

Парням гораздо проще. Выбора у них меньше.

- Классика жанра - костюм плюс рубашка. Но не все ребята любят костюмы, многих они «душат», поэтому можно пиджак заменить жилетом. Или просто обойтись брюками и рубашкой (ее можно даже на выпуск, если она по фигуре, а фигура - позволяет). Разнообразить образ помогут галстук, бабочка, - советует стилист. - Покупать дорогую нефункциональную одежду ради одного раза, но «чтобы запомнилось на всю жизнь» или то, что ребята смогут носить и в дальнейшем (у кого невеликое финансовое обеспечение это важно), - решать вам. Из личного опыта. Мой сын оканчивал школу два года назад. Он совершенно четко знал, что хочет - красные кроссовки и красную бабочку. Мы не стали заморачиваться с покупкой дорогого костюма, потому что в обычной жизни он их не любит носить и тратить кучу денег ради часового вручения дипломов не имело смысла - купили недорогой костюм и бабочку в hm! (Надевался тот костюм пару раз, до сих пор висит в шкафу). Рубашку просто отбелили. А вот кроссовки мы купили модные, качественные и недешевые! В итоге сын был счастлив, ему нравилось, как он выглядел! А после вручения дипломов все равно переоделся в джинсы и куртку-бомбер, потому что выпускной был ночью в парке - под дождем и +15.