Стало известно о возможном появлении в Воронеже метробуса

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Метробус – система скоростного автобусного и троллейбусного сообщения – может со временем появиться в Воронеже. Этот формат общественного транспорта отличается не только скоростью, но и более высокими провозной способностью и надежностью. Его с успехом используют в колумбийской Боготе, американском Бостоне или, например, в столице Турции Стамбуле. По главным направлениям общественный транспорт должен ехать без помех. Для этого и нужны выделенные полосы на центральных улицах города.

Комплексное развитие общественного транспорта в Воронеже обсудили 1 июня на совещании у губернатора Александра Гусева.

Было отмечено, что эффективность общественного транспорта повысится, если им будет управлять единый центр, который выступит заказчиком услуг перевозчиков. Ведомство будет контролировать качество работы и расплачиваться с «маршрутчиками». То есть деньги они будут получать не от пассажиров, а от организатора городских перевозок. Центр будет удерживать часть оплаты в случае ненадлежащего выполнения перевозчиками обязанностей. При этом для них в Воронеже постараются создать равные условия.

– Тема развития общественного транспорта сейчас важная – общественный транспорт остается одной из главных проблем. Есть здесь и положительные изменения за счет того, что мы закупаем современный комфортный подвижной состав. Но в часы пик эта проблема остается – и низкая скорость передвижения, и переполненность общественного транспорта. Поэтому хотелось бы принять перспективное решение, которое нам позволило бы правильно распределить задачи и, соответственно, ресурсы под эти задачи, – отметил губернатор Александр Гусев.

Глава региона поручил подготовить конкретные предложения о развитии системы общественного транспорта в Воронеже.