Выспаться и проверить все жидкости: как воронежским водителям подготовиться к автопутешествию

Уважение к другим водителям во время дальних путешествий – залог удачной поездки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лето - пора отпусков и путешествий. Многие воронежцы, как и все жители нашей страны, будут отправляться на отдых на машине. О том, как подготовиться к дальней поездке, какие характеристики авто предварительно следует проверить, что из вещей нужно обязательно взять с собой и по каким дорогам лучше перемещаться, мы обсудили со старшим госинспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Воронежу Олегом Самойловым.

Какими навыками или стажем должен обладать водитель для путешествия на машине?

Эксперт отмечает, что даже начинающий водитель может отправиться в такую дорогу. Стаж не имеет принципиального значения. Иногда люди находятся давно за рулем, но остаются неуверенными, волнуются и испытывают страх. А некоторые только получили права и через несколько месяцев спокойно едут на дальнее расстояние.

Однако определенный перечень навыков, которыми должен обладать водитель, все-таки можно выделить. К таковым относятся:

- уверенность себя за рулем, практика вождения, доведенная до автоматизма;

- умение принимать верные решения в быстро меняющейся дорожной ситуации;

- выносливость (быть бодрым длительное время);

- самообладание даже в критических обстоятельствах;

- рассудительность и осторожность при совершении маневров;

- знание свое автомобиля, чтобы вовремя находить и устранять неисправности.

Какие технические характеристики машины нужно проверить перед выездом?

Важно проверить состояние фар и лампочек. Это легко определяется самостоятельно «на глаз». Достаточно включить всю светооптику на заведенной машине: поворотные огни, противотуманки, фары дальнего и ближнего света, стоп-сигналы и аварийку. Работать должен весь свет, так как долгая дорога подразумевает и ночные переезды. Кроме того, за неисправные фары можно получить штраф. Желательно взять с собой дополнительные лампочки, если умеете их менять.

Необходимо поменять свечи зажигания, а также положить в машину запасные. Обязательно перед поездкой нужно проконтролировать уровень объема всех жидкостей и проверить нет ли утечки какой-то из них. Посмотреть количество топлива, масла и антифриза.

Все шины автомобиля также следует проверить на предмет степени накачки, отсутствия пробоин и повреждений. Даже небольшое повреждение потребует замены резины. В дороге давление следует контролировать через каждые 500 км. С собой обязательно надо брать запасное колесо.

Что из вещей обязательно должно быть в машине? (аптечка, знаки, тросы и т.д.)

Дальняя дорога на машине значительно отличается от привычной езды по городу. После осмотра автомобиля и устранения неисправностей, нужно проверить, чтобы в багажнике лежали:

- насос;

- знак аварийной остановки;

- моторное масло;

- стеклоочистительная жидкость;

- набор инструментов;

- огнетушитель;

- домкрат;

- компрессор;

- автомобильная аптечка;

- запасное колесо;

- канистра с бензином (5–10 литров);

- трос (для буксировки)

- светоотражающие жилеты.

Обязательно нужно не забыть документы: водительские права, паспорт, документы на машину и страховой медполис.

Не лишними в дороге будут заряженный мобильный, power-bank, навигатор и регистратор. Навигаторы не редко работают надежнее смартфонов и не требуют подключения к интернету.

Какие дороги лучше выбирать для длительных поездок?

Независимо от того, известна ли вам дорога в пункт назначения или вы едете впервые, маршрут необходимо подробно изучить. Следует обратить внимание на пути объезда, если вдруг случится ДТП или начнутся ремонтные работы, и дорога окажется перекрыта. Кстати, навигатор в таких случаях может здорово помочь и построить альтернативный маршрут. Кроме того, на карте можно заранее отметить все заправочные станции и просчитать, когда вам нужно влить топливо.

Обычно во время длительных перемещений перед водителем встает выбор: проехать по большой магистрали, но накинуть дополнительные 50 км, или проследовать по узким междугородним трассам; отправиться по платному или бесплатному участку. Сделать выбор бывает довольно сложно.

Наш эксперт советует использовать крупные оживленные магистрали. Такие дороги более безопасные (имеют разделитель), а также здесь, в случае беды, вам охотнее придут на помощь. Платные трассы обычно качественнее, но остановки для оплаты могут вызывать раздражение. Поэтому предварительно можно поискать информацию о состоянии дорог, которыми вы планируете перемещаться, на автофорумах и профильных сообществах. Не нужно забывать и про остановки, особенно если вы едете с ребенком. Желательно выбирать маршрут, на котором есть кафе, хорошие сетевые заправки с магазинами и туалетами.

Насколько безопасно пытаться сократить маршрут по грунтовке?

Самый короткий маршрут не всегда окажется самым быстрым и экономичным, считает наш собеседник. Следует выбрать такой вариант поездки, чтобы не получить неприятностей в процессе передвижения (например, повредить колесо и т.д.). Если же вы выбрали дорогу с плохим покрытием, то стоит сократить дневной маршрут, то время пребывание за рулем. Так как из-за качества дороги возрастет стресс, а значит, водитель сильнее устанет и быстрее потеряет внимательность.

Какой режим езды предпочтительнее для водителя: побыстрее проехать весь участок или делать перерывы во время пути?

Стоит правильно оценивать собственные силы. Не ставить перед собой задачу проехать все за день. Не нужно переутомляться. Кроме того, нельзя отправляться в дорогу уставшим. Иначе часа через три вам придется остановиться и поспать. Такие особенности стоит всегда учитывать.

За пределами города монотонность движения в любом случае вызовет сонливость и усталость. Не давайте себе скучать: разговаривайте с пассажирами, включите веселую музыку, пойте песни. Делайте все, чтобы не уснуть в дороге.

Какие наиболее распространенные опасности поджидают автомобилистов в длительном путешествии?

Как мы уже сказали выше, усталость – основной риск, она приводит к невнимательности и заторможенной реакции, которым на дороге не место.

Быстрая езда. Подобная манера вождения во время дальних поездок почти не сокращает время в пути. Вы обгоняете, а потом упираетесь в «хвост» следующей колонны. Однако при этом создаете огромный риск для всех участников движения.

Своевременная заправка. Езда на остатках бензина в ожидании любимой АЗС может привести к длительной остановки и «попрошайничеству» на дороге, а часто и к поломке автомобиля.

Сумерки на трассе - самое сложное время для автомобилистов. Малая освещенность и большая скорость не всегда позволяют качественно оценить расстояние и просчитать маневр. Еще сложнее среагировать на чужой необдуманный маневр в сумерках.

При первых же признаках засыпания нужно останавливаться, менять водителя или спать. Большинство аварий происходит из-за «слишком медленного моргания». Невозможно почувствовать момент засыпания: секунду назад ты видел красный свет фар перед собой и вот уже стоишь, хорошо если на обочине, а не во встречной фуре.

Уважение к другим участникам дорожного движения во время дальних путешествий – залог удачной поездки. Подрезая, влезая с обочины, хамя, быстрее не доедешь, а массу проблем можно получить.