Проект ЖК «Яблоневые сады» впервые представлен общественности

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Основная цель первой публичной презентации проекта – услышать спектр мнений и конструктивную критику, чтобы, проработав все замечания и нюансы, сделать новый жилой квартал гордостью столицы Черноземья.

Проект комплексного освоения территории яблоневых садов будет реализован на землях, предоставленных ДОМ.РФ в границах Московского проспекта, улиц Шишкова и Ломоносова. Он разработан профессиональной командой архитектурного бюро «А.Лен», г. Санкт-Петербург. Ее основатель и руководитель Сергей Орешкин лично приехал в Воронеж, чтобы рассказать о новом проекте.

На земельном участке площадью 52,4 га предполагается разместить 740 тыс. кв. м жилья, общеобразовательную школу на 1 575 мест и 4 детских сада общей вместимостью 1 000 мест. Перспективное население нового жилого массива составит 24 тысячи человек.

Проектировщики постарались сформировать новый жилой массив, который по комплексному подходу и планировочным приемам принципиально отличался бы от рядовой застройки города Воронежа последних лет.

В основу планировочных решений проектируемой территории положен ряд актуальных и принципиально новых архитектурных, градостроительных и социальных идей, среди которых идентификация застройки и образность ее восприятия, разномасштабность элементов застройки и ее градостроительных акцентов, дифференциация публичных и приватных пространств.

Акцент на озеленении

Главный акцент сделан на озеленении. Территории общего пользования кварталов жилой застройки, имеют высокую долю озеленения и являются по проекту основными коммуникационными коридорами внутриквартального пешеходного сообщения. В их структуре расположены общественные объекты, детские сады и школы, спортивные и детские площадки, придомовые территории жилых домов, проезды и парковки.

В благоустройстве урбан-блока дворовая часть делится на несколько функциональных зон: сад двора (озелененная территория, предназначенная для отдыха, с организацией дорожно-тропиночной сети, размещения детских игровых площадок для различных возрастных групп и площадок тихого отдыха); спортивные зоны; коммунально-хозяйственные зоны.

Жилую застройку объединяет просторный благоустроенный центральный пешеходный бульвар общей протяженностью 1,2 км. Средняя ширина бульвара составит 63 м. Он будет интегрирован в дорожно-транспортную сеть существующей жилой застройки, обеспечивая пешеходные связи, а также станет «зеленым» каркасом нового микрорайона.

В будущем планируется также создать развитую сеть велодорожек, которая свяжет новый микрорайон со спортивно-оздоровительным комплексом «Олимпик» и Воронежским центральным парком («Динамо»). Создание спортивной инфраструктуры будет способствовать здоровому образу жизни и активному долголетию новоселов, а также станет серьезным вкладом в спортивное будущее города.

Уникальный социальный узел

Еще одним неоспоримым преимуществом нового ЖК является соседство с уникальным социальным узлом, где планируется строительство самой большой в России общеобразовательной школы на 2 860 мест и детского сада на 600 мест. Здесь будут размещены детская школа искусств на 1 400 мест с библиотекой, поликлиника на 1 100 посещений в смену с подстанцией скорой помощи, спортивный комплекс «Академия» площадью 50 тыс. кв. м. Спортивный объект предназначен для занятий 42 видами спорта (водные и игровые виды, единоборства и танцы, спортивная и художественная гимнастика, настольный теннис, бадминтон и другие) в 25 залах.

Возведение поликлиники уже идет полным ходом. До 10 июня будет определен подрядчик строительства школы.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры планируется провести в несколько этапов. Запланировано строительство автомобильной дороги местного значения по ул. Загоровского протяженностью порядка 1,3 км (4 полосы). По предварительной оценке, стоимость строительства может составить порядка 110 млн руб. Финансирование планируется привлечь в рамках федеральной программы «Стимул».

Необходимо также реконструкция (расширение) существующей автомобильной дороги ул. Ломоносова (от Московского проспекта до ул. Тимирязева) протяженностью 2,6 км.

Мнения о проекте:

Стасишин Н.Е., заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

– В проекте учтены новые стандарты КРТ, это безусловно увеличивает качество жилья и его привлекательность для граждан. На примере этого проекта, мы видим, как строительную отрасль региона поддержала льготная ипотека. Деньги идут не в карман застройщика, а вкладываются в земельные участки, развитие индустриального домостроения и модернизацию производства, разработку современных архитектурных решений.

Еренков А.А., руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области:

– Мы видим, что на текущий момент в проекте не достигается архитектурный баланс. Есть сложности с рекреационными зонами. Вопросы озеленения должны быть решены более убедительно. В проекте также слабо реализован один из стандартов КРТ – функциональное многообразие. Наблюдается существенный дисбаланс в пользу жилых массивов. Нежилые первые этажи не обеспечивают в полном объеме это разнообразие.

Второй серьезный вопрос, который требует дополнительно проработки, – обеспечение транспортной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети.

Астанин В.И., председатель Союза строителей Воронежской области:

– Сегодня застройщики начали монетизировать архитектуру, чего не было долгие годы. Все больше и больше архитектурных проектов делаются на высоком уровне с применением современных стандартов, и именно благодаря этому они пользуются повышенным спросом у населения.

Соболев А.И., генеральный директор АО «СЗ «ДСК»

– Реализация проекта ЖК «Яблоневые сады» обеспечит прирост показателей ежегодного ввода жилья на 60-70 тыс. кв. м, что, в свою очередь, приведет к созданию около 300 дополнительных рабочих мест в промышленном секторе и увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней на 360 млн руб. ежегодно.

По предварительным расчетам общий объем инвестиций в проект за период его реализации (2021 – 2027 гг.) составит 45-50 млрд руб.