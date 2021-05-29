В Воронеже наградили юных победителей фестиваля «Старая, старая сказка»

В фестивале приняли участие более 7,5 тысяч детей. Фото предоставлено Правительством Воронежской области

Церемония награждения победителей Областного детского фестиваля «Старая, старая сказка – 2021», посвященного воронежскому собирателю сказок Александру Афанасьеву, прошла в театре юного зрителя 27 мая. Фестиваль имел успех у мальчишек и девчонок. В нем приняли участие более 7,5 тысяч детей. Победителями и призерами регионального этапа стали 93 школьника и три творческие студии.

Конкурс проходил в нескольких номинациях – «Авторская сказка», «Лучший рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» и «Лучшая телевизионная программа для детей». Обладатели первых мест в трех из них вручили сертификаты на 20 тысяч рублей, а победители в последней – на 50 тысяч.

По поручению губернатора Александра Гусева юных дарований поздравил первый зампред правительства области Владимир Попов. Он обратился к мальчишкам и девчонкам с приветственным словом и пожелал им хорошего настроения и теплых летних дней.

– В этом году фестиваль не такой многочисленный по финальному числу участников, как раньше. Это связано с пандемией коронавируса: мы оберегаем вас, ваших родителей и близких. Спасибо победителям и всем, кто участвовал в этом мероприятии. В любом возрасте сказка остается для нас чем-то особенным. Может, потому, что русские сказки всегда хорошо заканчиваются. Поздравляю вас и хочу, чтобы вы через всю свою жизнь пронесли любовь к сказке и добру. И спасибо организаторам, которые сделали все, чтобы в это непростое время фестиваль все же состоялся, – сказал Владимир Попов.

Он вручил сертификаты лидерам в номинации «Авторская сказка». Первое место в младшей возрастной категории досталось ученице Поворинского центра внешкольной работы Марии Ушанковой, в средней – Алесе Бутурлакиной из Кантемировской школы № 2 и Софье Монцевой из Россошанской школы № 3, а в старшей – Татьяне Чурсиной из Ярковской школы Новохоперского района и Яну Якубову из Коротоякской школы Острогожского района.

А вот конкурс в номинации «Лучший рисунок» проходил в двух группах: среди учеников общеобразовательных школ и школ искусств. Победителей из первой группы поздравила заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Наталья Сологубова.

Первое место в младшей возрастной категории заняли Мирон Баутин из Воронежского центра развития творчества детей и юношества «Радуга» и Валентина Ячменева из Павловского центра детского творчества. В средней возрастной категории победили Антон Несмеянов из Центра дополнительного образования «Реальная школа» и Александр Сиволапов, представляющий Воронежскую станцию юных техников №3, а в старшей – Елизавета Моденова из Воронежского центра дополнительного образования «Реальная школа» и Маргарита Басова из Новохоперского центра дополнительного образования детей.

Победителями среди учащихся в школах искусств стали Кира Анищенко из Рамони и Ксения Лютикова из Лисок (младшая возрастная категория), София Рукина из Анны и Татьяна Незовибатько из Воронежа (средняя возрастная категория), а также Алена Гончарова из Воронежа и Мария Шаповалова из Семилук (старшая возрастная категория).

Конкурс в номинации «Декоративно-прикладное творчество» также проходил в двух группах. Среди учеников школ первые места заняли Екатерина Чередникова из Бутурлиновского дома детского творчества (младшая возрастная категория), Лилия Баранова из Центра дополнительного образования детей Новохоперского района и Анастасия Васильченко из Рамонской школы № 2 (средняя возрастная категория), Дарья Сотникова из Воронежского центра развития творчества детей и юношества «Радуга» (старшая возрастная категория).

Среди учащихся школ искусств высшие награды получили Валерия Шершнева из Воробьевки и жительница Воронежа Анастасия Росновская (младшая возрастная группа), а также Анастасия Калинович из села Каширское (средняя возрастная группа).

Победителями в номинации «Лучшая телевизионная программа для детей» стали ребята и их наставники из объединения «Видеостудия» Аннинского центра дополнительного образования «Ритм». Жюри признало лучшим их видеоролик «Первая любовь».

После церемонии награждения победителей ждала концертная программа, в том числе музыкальные сцены спектакля «Остров сокровищ».