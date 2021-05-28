Александр Гусев: во время пандемии 450 тысяч воронежцев получили региональные пособия и льготы

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В 2020 году 450 тысяч жителей Воронежской области получили региональные пособия и социально значимые льготы. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в ходе ежегодного отчета о работе регионального правительства перед областной Думой 27 мая.

По Александра Гусева, расходы на эти цели выросли на 40% и достигли 13,75 млрд рублей. Уже в апреле с началом пандемии региональные власти приняли решение о беспрецедентной поддержке граждан. Помимо социальных выплат, тем, кто мог стать безработным, предлагали временное трудоустройство, а тем, кто все же потерял работу, – программы по переквалификации.

В соответствии с решениями федерального центра для россиян, оставшихся без работы после 1 марта, увеличили максимальный размер пособия до 12130 рублей. Эта сумма выплачивалась с апреля по август прошлого года. Кроме того, безработным, у которых были несовершеннолетние дети, дополнительно выплачивали по 3 тысячи рублей на ребенка. В Воронежской области такую поддержку получили 28 тысяч семей, а общий объем направленных средств составил 380 млн рублей.

– Своевременно принятые меры позволили уже с середины октября переломить негативные тенденции на региональном рынке труда и стабилизировать ситуацию. С этого момента число безработных постоянно сокращается. Сейчас на учете в службах занятости стоят 21,3 тысяч воронежцев. Напомню, что в октябре 2020 года численность безработных доходила до 51,2 тысяч, – сказал Александр Гусев.

Также он рассказал о развитии в регионе системы социальных контрактов. По словам губернатора, в 2020 году заключили 915 таких соглашений на общую сумму 56,4 млн рублей. При этом в ноябре выплату по соцконтракту увеличили до 250 тысяч рублей. В итоге объем средств, направленных на реализацию данной программы, вырос более чем в семь раз – до 415 млн руб.

Кроме того, семьи с детьми получили единовременные федеральные выплаты по 10 и 5 тысяч рублей. На эти цели направили 8 млрд руб.

А с 1 июля начала работать еще одна мера поддержки – ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума – 4595 руб. Выплаты получили в общей сложности 63,6 тысяч детей – на эти цели ушло 3,1 млрд рублей.

Фото: архив КП.

Дополнительно региональные власти приняли решения о финансовой помощи семьям за счет областного бюджета. На поддержку многодетных семей направили еще 143,2 млн руб. Выплаты по 5 тысяч рублей получили около 7 тысяч детей. При этом еще на 9 тысяч несовершеннолетних выдали по 2 тысячи рублей в качестве материальной помощи.

Не остались во время пандемии без внимания и пожилые воронежцы, для которых удалось организовать доставку бесплатных наборов продуктов питания и товаров первой необходимости. На эти цели из бюджета региона выделили 340,2 млн руб.

– Мы продолжаем программу строительства современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В 2020 года в селе Ярки Новохоперского района открылся восьмой такой объект. В этом году в Хохольском районе начнем возводить следующий. Благодаря строительству таких учреждений, в регионе полностью ликвидирована очередность в дома-интернаты, – сообщил Александр Гусев.