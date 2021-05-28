Выходные в Воронеже: премьера "Свадьбы Фигаро", концерты в парках, три фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

STABAT MATER

28 мая в воронежской филармонии пройдет концерт в рамках проекта «Новоявление музыкальных шедевров прошлого», который представит белгородская филармония.

В программе прозвучит произведение знаменитого белгородца, хорового педагога и общественного деятеля Гавриила Ломакина - кантата Stabat Mater, а также музыка его современников - Михаила Глинки и Петра Чайковского.

Кантата Stabat Mater - крупнейший шедевр русской музыки ХIХ века - одно из центральных сочинений в творчестве Ломакина, которое при жизни композитора исполнялось один раз.

Воронежцам сыграет симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина, академический хор под управлением Елены Алексеевой, солирует меццо-сопрано Оксана Никитина.

В концерте примет участие солист Московской филармонии, лауреат XV конкурса имени Чайковского, входящий в десятку лучших молодых скрипачей России Павел Милюков.

Начало концерта в 19.00.

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ФЕСТИВАЛЬ "ЗОДЧЕСТВО VRN"

Воронежский архитектурный форум «Зодчество VRN-2021» пройдет 28-29 мая на «ликерке». Все мероприятия запланированы на площадках, которые расположились на территории бывшего ликеро-водочного завода на Кольцовской, 24д, - «Винзавод», «1900» «Сквер» и «Союз». Вход на форум свободный. В программе - дискуссии с архитекторами и лекции от ведущих урбанистов страны.

На центральном событии «Зодчества» - пленарной сессии с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева, которая начнется 28 мая в 12.00 на площадке «1900», - представят концепцию застройки многострадальных яблоневых садов. Ее позиционируют как один из пилотных проектов, который будет реализован на основе стандартов комплексного развития территорий.

Так же на "Зодчестве" пройдут дискуссии на тему развития малых городов и исторических поселений, возрождения внутреннего туризма и даже архитектуры и инфраструктуры смерти (на примере здания Воронежского крематория, проект которого победил в архитектурном конкурсе). И конечно, одной из ключевых тем станут резонансные архитектурные конфликты «Снести нельзя оставить», где обсудят реконструкцию театра оперы и балета и снос хлебозавода в центре Воронежа.

ФЕСТИВАЛЬ "НАША ИСТОРИЯ"

29 мая в Воронеже пройдет седьмой патриотический фестиваль «Наша история». Главной темой этого года станет Победа в Великой Отечественной войне.

Территория форума будет разделена, как настоящий старинный город, на семь зон - творческая слобода, историческая, игровая, мастеровая, музейная, художественная и книжная слобода.

На фестивале выступят народные вокальные коллективы и исполнители из Эртильского, Панинского, Таловского, Аннинского и Каширского районов, ученики музыкальной школы-студии «Меломан», казачий коллектив «Конязек», ансамбли «Сельские гармонисты» и «Багратиони» из Воронежа. А также ансамбль русской песни «Раненбургские родники» из Липецкой области.

В исторической слободе развернется лагерь реконструкторов периода Великой Отечественной войны. Здесь расположатся выставка экспонатов 1941-1945 гг., солдаты на привале, фотозона и показ мод 40-х годов, медицинский сортировочный пункт, выставка военной формы, полевая кухня и пункт связи. Желающим нанесут патриотический аква-грим.

В лагере исторических реконструкторов раннего Средневековья запланированы мастер-классы по ткачеству на станке, плетению на вилочке, прядению, вязанию иглой, лепке светильников и ткачеству поясов.

- Также гости фестиваля смогут стать зрителями постановочных боев, участниками археологического квеста и увидеть выставки клубов исторической реконструкции периодов Руси XIII-XIV веков и Первой Мировой войны (Землянский полк). Кроме того, состоится мастер-класс по сборке-разборке ружья, - сообщили организаторы.

На территории музейной слободы можно будет увидеть интерактивный краеведческий модуль «Ратный подвиг Воронежа», научиться рисовать мамонта и писать гусиным пером, принять участие в мастер-классах «Секреты хазарских гончаров» и «Солдатский треугольник с фронта», увидеть выставку «Эх, частушка, ты частушка, слово каждое - снаряд!». Участникам фестиваля предложат постоять на горохе и гречке, а также объяснят, что такое розги. На площадке представят экспозиции музеев Лискинского района - крестьянский быт, русская изба.

Умельцы мастеровой слободы удивят воронежцев поделками в техниках резьбы по дереву, авторской открытки, создания кукол, вязанных игрушек и бижутерии, изделий из кожи, бересты, художественной ковки, глиняной пластики. Приедут ремесленники из Хохольского, Нижнедевицского, Каширского, Аннинского, Панинского, Эртильского, Бобровского и Терновского районов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Книжная слобода будет интересна выставкой исторической литературы, буккроссингом, викторинами на знание истории, интеллектуальными и настольными играми, а также мастер-классами («Солдатский треугольник», «Старинная печать», созданию винтажной открытки и шрифту Брайля, по изготовлению средневековых украшений и глиняной свистульки).

Художественная слобода представит выставку картин современных художников, а также мастеров Хохольского, Терновского и Лискинского районов.

Фестиваль продлится с 12.00 до 15.00, вход свободный - в масках.

ФЕСТИВАЛЬ "ДОБРЫЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ"

29 мая в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». По традиции на нем соберутся неравнодушные жители и организации, готовые помочь в трудной ситуации.

В программе запланирована работа нескольких интересных площадок. Пройдут выставки рисунков и книг, викторины, мастер-классы для детворы по авиамоделированию и автомодельному спорту, по изготовлению ободков-подсолнухов, а также поделок из вторсырья. Будут работать мастера аквагрима, а врачи дадут консультации. Можно сфотографироваться с добродушными хасками, поиграть в «резиночки», посмотреть выступления творческих коллективов.

Начало в 10.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ПАРКЕ

Коллективы воронежской филармонии возобновляют серию общедоступных концертов под открытым небом. С конца мая выступления пройдут в парках и скверах по субботам и воскресеньям.

В программе прозвучат популярные классические произведения отечественных и зарубежных композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. Дирижировать академическим коллективом поочередно будут два маэстро – Юрий Андросов и Игорь Вербицкий.

29 мая музыканты выступят в парке "Алые паруса", 30 мая - в Центральном парке. Начало концертов в 16.00 и 17.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА "СВАДЬБЫ ФИГАРО"

30 мая в театре оперы и балета состоится премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Поставил спектакль режиссер Михаил Бычков.

Современные интерпретаторы творчества Моцарта не раз отмечали, что написанная по мотивам известной пьесы Бомарше в жанре комической оперы, «Свадьба Фигаро», на самом деле изобилует нешуточными переживаниями и глубокими страстями. Творение великого композитора заставляет задуматься над природой таких явлений, как любовь, верность, брак, армейская повинность.

Это дает возможность в наши дни наполнить спектакль драматическими смыслами и интересными авторскими решениями.

- Премьера оперы «Свадьба Фигаро» - самый масштабный, самый ожидаемый проект этого сезона не только в театре оперы и балета, но и в Воронеже, - считает режиссер. - Он собрал замечательные творческие силы.

Дирижер-постановщик - лауреат премии «Золотая маска» Феликс Коробов – главный дирижер театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Художник-постановщик Алексей Вотяков и художник по свету Иван Виноградов - также лауреаты «Золотой маски». С видео работает Алексей Бычков.

Среди исполнителей – прекрасные воронежские солисты. В двух премьерных спектаклях примут участие приглашенные московские артисты - из театра Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра.

Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫВАЯ ФОНДЫ

В музее имени Крамского открылась третья выставка из цикла «Открывая фонды». Экспозиция представляет графику 20-30-х годов ХХ века из собрания музея.

- Искусство межвоенных десятилетий развивалось в ситуации революционных преобразований. Пестрая, разнообразная художественная жизнь 20-х годов существенно меняется в следующем десятилетии, когда все творческие группировки, кроме официально учрежденных, прекратили существование, а в качестве эстетической основы утверждается реализм. Однако, даже в самые суровые годы, у художников остается пространство свободного творчества - это тема частной жизни, повседневности, - отечают в музее. - Рисунки, сделанные «для себя», исходя из внутренней потребности автора, не предназначались для широкого экспонирования. Их отличает искренность и лиричность, легкая ирония и подлинный интерес к изображаемому. Милашевский в рисунках, выполненных как бы «вскользь», фиксировал момент в быстротечном движении жизни. С юмором и острой наблюдательностью подмечены коммунальные «прелести» сурового быта в рисунке Вакидина «Обитатели дома» (1934). Скромные, лишенные внешней эффектности и всякой виртуозности, небольшие рисунки Зефирова передают спокойное и естественное состояние самых привычных вещей.