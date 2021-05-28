Алексей Кортнев: В пандемию пришлось продать квартиру, чтобы на что-то жить

Алексей Кортнев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в Воронеже побывала группа «Несчастный случай». Вместе с «Квартетом И» музыканты сыграли в Event-Hall спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста». «Комсомолка» расспросила лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева, как артисты пережили пандемию.

ЛЮБИМЫЕ ЦИТАТЫ В «ДНЕ ВЫБОРОВ» - КОТОРЫЕ САМ ПРИДУМАЛ

- Классный спектакль «Письма и песни» у вас с «Квартетом И», а какой ваш любимый проект с ними?

- Это спектакль «В Бореньке чего-то нет». Мне кажется, это лучшая и самая совершенная работа. До того, пока не появился «Боренька», мне нравился драматический спектакль «Быстрее, чем кролики». Мне вообще больше нравится спектакли, где «Несчастный случай» не участвует.

- А любимая шутка?

- Это трудно. Когда мы делали спектакли День выборов» и «День радио», каждый человек мог произвести до конца почти весь текст, настолько он ложится на ухо и запоминается. Наверное, самые любимые цитаты те, что я сам придумал: «Выборы-выборы, кандидаты…» - одна из лучших.

Алексей Кортнев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Какая песня наиболее передает атмосферу «Квартета И»?

- Такой ироничный, юмористический подход ко всему… думаю, что-то из Юлия Кима. А какая? Ну пусть будет «Давайте негромко, давайте вполголоса». Она с юмором написана, но при этом печальная.

- Классный прием у артистов в спектакле - писать письма себе маленькому, выпавшим волосам… Кому бы вы написали письмо?

- Можно написать хоть божьей коровке, это неважно. Важно дать толчок. Я бы написал письмо покойному отцу, мне бы хотелось поговорить с ним. Но он мне не ответит, как и выпавшие волосы. Мне скорее было бы интересно не написать, а получить письмо, от тех, кого нет. Но это невозможно, к сожалению.

МЕНЯ НЕ ТРОГАЮТ КОММЕНТАРИИ

- Вы начали писать песни семиклассником. А если бы вы жили во времена гаджетов, благодаря которым многие перестают работать мозгами, вы бы написали все равно?

- Наверняка, да. Я не согласен, что творчества стало меньше в эпоху гаджетов, оно стало быстрее выкладываться, доходить до потребителя. Поэтому у нас больше претензий к качеству. Раньше доходили сливки, которые выдержали отбор. А сейчас доходит все. Пишет, тут же снимает и выкладывает. Раньше фильтрация проходила сначала на уровне семьи, компании друзей, потом ты выходил на зал. А сейчас фильтрация происходит на более общественном уровне. Выходят на миллионную аудиторию, и она уже принимает или не принимает.

- Она может захейтить, причем и талантливых. Как вы относитесь к хейту?

- Мне все равно, я отношусь наплевательски, комментарии меня абсолютно не интересуют. Если людям не нравится, это и есть фильтрация. Если лайков больше чем дизлайков, ты двигаешься вперед. Это нормальная ситуация, просто мы никогда не жили при такой вседозволенности и раскованности. Когда ты можешь высказывать все что угодно и кому угодно - человеку, к которому тебя бы никогда не подпустили. Жалко того, кто страдает. Но с другой стороны, меня это не напрягает абсолютно.

- Как вы себя чувствуете в качестве ведущего шоу «Ночной экспресс», как вам дался жанр интервью? Журналистом сможете стать?

- Нет, журналистом не смогу, потому что не хочу - тяжело очень. Журналист и интервьюер - это разные люди. Я не привык задавать вопросы, я привык отвечать. Но потом натренировался. У меня работает мощная команда помощников, редакторская группа, я выхожу в эфир хорошо подготовленным, с файлом, в котором написана сотня вопросов. Я их изучаю и обязательно знакомлюсь с песнями, которые прозвучат в эфире.

- С кем было тяжело найти общий язык?

- Тяжело было снимать самую первую программу, куда пришел Сережа Приказчиков и группа «Пицца». Он прекрасный человек, милейший, душевнейший. Но мы одну передачу снимали почти шесть часов. У нас выключались камеры, свет. И, слава Богу, что был прекрасный Сережка, который сидел и терпел полчаса. Когда говорят: «сейчас еще раз вопрос перезададите». Мне-то легко задать, а ему - отвечать теми же словами. Это ужас вообще! Спасибо ему большое!

Алексей Кортнев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ПАНДЕМИЮ СНАЧАЛА ПРИШЛОСЬ ДАВАТЬ КОНЦЕРТЫ «ЗАБЕСПЛАТНО»

- В пандемию многие артисты работали курьерами и таксистами, чтобы прокормить семьи, потому что не было спектаклей-концертов-съемок. Если вас так прижмет, чем вы займетесь?

- Мы полгода, с 23 февраля по 30 августа, сидели без единого концерта. Я чтобы расплатиться с долгами по ипотеке с нынешней квартирой, продал другую квартиру в Москве. Она была инвестиционная, то есть это было вложение денег на черный день. И этот день настал. Застройщики же не понижают ставки, им все равно, где мы возьмем деньги… Но мы научились работать на рынке он-лайн концертов, чтений, спектаклей. Сначала – «забесплатно». Чтобы найти спасение от этого ужаса и кошмара. Это было правильно и нужно, люди впадали в истерическое состояние, и концерты публичные были очень нужны. А к середине лета мы поняли, что хватит писать «забесплатно». Нужно как-то кормиться. И начали постепенно платить. Иногда бывало много денег, иногда мало. Но если наступит локдаун, сфера развлечений уйдет в онлайн, не пропадет. Я мог бы работать водителем такси или курьером. Я хорошо вожу машину с 16 лет. Но, надеюсь, меня минет чаща сия.

- В пандемию было вдохновение писать песни?

- Нет, абсолютно. Мы сделали несколько номеров, но они были так себе…