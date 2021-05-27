В Воронеже бездомный мейн-кун сторожил котят в коробке

Фото предоставлено Никой Мироновой.

Трогательная история произошла в Воронеже на бульваре Пионеров. Местные жители заметили там мейн-куна, который несколько дней сторожил котят в картонной коробке. По словам активиста сообщества «Кошачье царство» Ники Мироновой, фотографии отца-одиночки облетели все чаты волонтеров, но никто не решался забрать животных к себе. Тогда девушка стала действовать.

- Решение приняла не сразу. Мне надо было понимать, смогу ли я посадить кота в стационар, будет ли у меня возможность им заниматься. Но когда мне уже четвертый человек за сутки написал про мейн-куна, решила поехать поискать.По второй версии, там находилась кошка с котятами. Их в общем-то я и ехала забирать. Но оказалось, что это просто приемный котец, - рассказывает «КП-Воронеж» Ника.

Фото предоставлено Никой Мироновой.

По рассказам очевидцев, кот почти все время находился рядом с котятами. Когда же девушка приехала на место, животное сидело под машиной. Мейн-кун вышел, только когда Ника начала сажать котят в переноску.

Девушка назвала мейн-куна Дадди, что в переводе с английского означает «папа». Сейчас он в стационаре. Котята очень худые, у одного из них проблемы с глазом. Активисты ждут, когда малыши окрепнут, чтобы отправить их на обследование.

Как отмечают волонтеры, порода мейн-кун дорогая, но таких животных становится все больше и больше. Цены снижаются. Котов и кошек начинают продавать всем подряд. Дадди видели на улице на протяжении двух недель. Пытались найти старых хозяев, но поиски не увенчались успехом:

Фото предоставлено Никой Мироновой.

- За последние три года через нас прошло около десяти мейн-кунов с улицы. Только у одного нашелся даже не владелец, а заводчик из Ростова. Выбрасывают не только мейн-кунов. Попадают на улицу персы /экзоты, британцы/шотландцы, бенгалы/абиссинцы. Делают это недобросовестные заводчики, избавляясь от отработанного материала, выбрасывают перекупщики, которые не смогли продать животных, владельцы, которые вот так решают проблемы меток или проблем со здоровьем, - объясняет девушка.

Ника Миронова отмечает, что активистам необходима помощь. Ветеринарные услуги волонтерам «Кошачьего царства» хоть и оказывают со скидкой, но все же за деньги. К примеру, лечение одного лишь Дадди обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

- Котятам надо набрать вес. Сейчас лечим кишечное расстройство после улицы. Одному придется удалять глаз, у нее врожденная глаукома. Ну и пристраивать их можно только после полной вакцинации и стерилизации, не раньше, чем в четыре месяца. Собрана пока половина от нужной суммы на обследование и содержание в стационаре. Пока что лечат в долг, - добавляет Ника.