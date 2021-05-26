Горожан приглашают на благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» 29 мая

Предоставлено Ресурсным центром НКО.

Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет 29 мая в Центральном парке Воронежа. В нем примут участие более 100 НКО и региональных сообществ.

– В этом году «Добрый край Воронежский» готов удивлять: гостей ждут разнообразные фотозоны, творческие мастер-классы, автогородок, игры и квесты для всей семьи. В ходе фестиваля мы назовем лауреатов премии общественно-государственного признания «Добронежец», встретим участников благотворительного городского велозабега, услышим лучшие песни проекта «Открытое сердце». Познакомимся с традициями и культурой разных народов, проживающих на территории нашей области, и творчеством людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал директор Ресурсного центра НКО, организатор фестиваля Валерий Черников.

В 2021-м «Добрый край Воронежский» пройдет в трех локациях. На малой сцене с 10:00 до 18:00, перед главным входом в парк, состоится многожанровая концертная программа.

На аллеях Центрального парка с 10 до 16 часов гостей праздника ждут:

– творческие мастер-классы (аквагрим, изготовление глиняных игрушек, ароматических саше, куклы-мотанки, подготовка к спортивным соревнованиям с хаски, рисование акриловыми красками с помощью нити и др.);

– выставки (изделий декоративно-прикладного искусства, фотовыставки). Отдельная площадка будет посвящена Костёнкам;

– представление проекта «Энкаустика» (рисование восковыми мелками с помощью утюга и паяльника);

– презентация традиций и культуры народов, проживающий в Воронежской области;

– игры и квесты для детей и взрослых;

– автогородок для детей;

– тематические фотозоны;

– поэтические площадки;

– площадка презентацией филателии;

– мастер-класс по изготовлению простейших авиамоделей, демонстрация радиоуправляемых машин, 3D-моделирование;

– экологические игры с детьми, мастер-классы по изготовлению поделок из вторичных природных материалов.

С 12:45 до 13:15 состоится велозабег, который проводит Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Добросвет».

В 16 часов в Зеленом театре начнется церемония награждения премией общественно-государственного признания «Добронежец». А после, в 18.00, на этой же площадке пройдет фестиваль инклюзивного творчества «Добрыня помогай Fest». Зрители увидят выставку песочных картин «Любимый город», фотовыставку «Достоинство человека в творчестве», танцевальные выступления, мастер-классы по песочной графике, анимации эбру, гончарному искусству, джампингу.

В 20:00 состоится благотворительный концерт проекта «Открытые сердца» в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Вход на все мероприятия свободный.

СПРАВКА:

Впервые благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» состоялся в 2017 году. Тогда тысячи неравнодушных граждан смогли рассказать о своей работе и обменяться лучшими социальными практиками. С тех пор мероприятие традиционно проходит в последнюю субботу мая. Благодаря фестивалю наш регион вступил в содружество «Добрых городов России».