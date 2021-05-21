Леонид Барац из «Квартета И»: Скоро в райдере вместо коньяка появится валидол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Квартет И» подарил воронежцам в Event-Hall ностальгический вечер – по себе сорокалетним. В спектакле «Письма и песни мужчин среднего возраста» артисты озвучили вслух мысли большинства на насущные темы, о которых порой не задумываешься, они идут в голове фоном. А тут вышли на сцену. А ведь все так и есть, просто мы не отдаем себе в этом отчет…

Перед спектаклем «Комсомолка» расспросила Леонида Бараца о том-сем.

«РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН» СТАНУТ СЕРИАЛОМ

- Артисты не любят этот вопрос, но все же: есть у вас любимый проект в «Квартете И»?

- У нас нет проектов. Когда мы сошлись ребятами в театр, у нас не стало проектов. У нас спектакли. Самый любимый – «В Бореньке чего-то нет», мне кажется, он хорошо придуман, написан. А получаю удовольствие я больше от «Что говорят мужчины». Потому что переносят меня в 2006 год, когда мы его придумали. А мне в том времени было хорошо.

- Что вам дал 2020-й год?

- Как в любом событии, в нем есть и минусы и плюсы. Минус в том, что мы не играли спектакли, это непривычно. В 2020-м выпустили фильм при 25-процентной рассадке, где-то кинотеатры и вовсе были закрыты. Рассчитывали, что кино принесет определенную сумму, а принесло гораздо меньше из-за пандемии, что неприятно. С другой стороны. Мы очень консервативны, но ситуация с коронавирусом нас чуть-чуть перевела в цифру. Мы сняли «Разговорник», тихонечко написали пьесу.

- А «Разговоры мужчин среднего возраста в пандемию» появятся?

- Нет. Мы не привязываемся к конъюнктурам.

- Еще фильмы не собираетесь снимать?

- Решились на сериалы. Один по спектаклю «В Бореньке чего-то нет». 8 серий по 26 минут. Там новые персонажи появляются. Второй - «Разговоры мужчин».

- В ваших спектаклях и фильмах всегда много музыки. Какая песня наиболее точно передает дух «Квартета И»?

- Бог его знает. Что-нибудь «ниноротовское» из фильмов Феллини. Мне хотелось бы так думать. Или что-нибудь чаплинское. Нино Рота ближе. Ну а так возьмите любую песню БИ-2. Зрители нас больше ассоциируют с бидвашниками и «Несчастным случаем».

- Вы «Письма мужчин» с разными музыкантами играете, с кем интереснее?

- Этот спектакль мы выпустили и играем с «Несчастным случаем». Но иногда, если мы куда-то выезжаем, приглашаем наших друзей-музыкантов. С «Чайфом» в Екатеринбурге играли. В Киеве - с «Воплями Видоплясова» и «Ляписом Трубецким», неожиданно прикольно было. В Питере с Гребенщиковым играли, он умный и изящный. В итоге «Письма…» по-разному оттеняются. На маленькой площадке прикольно с Макаревичем и его «Оркестром креольского танго», а в большом «Крокусе» - с «бидвашниками», прям мощно качает зал. С каждым по-своему хорошо.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ МУЖЧИНЫ БУДУТ БРЮЗЖАТЬ

- Вы с ребятами «Квартета И» столько лет вместе. Со Славой аж с первого класса. Бывают разногласия?

- Со Славой у нас «глубина» ссоры в 40 лет, мы же не просто вместе пишем-играем, но и отдыхаем… Всегда есть разногласия, это рабочие моменты - как фразу построить, чтобы было смешнее. Амбиции. Так что бывают бодания.

- В этом году и вы, и Слава отмечаете 50 лет. Праздник будет грандиозный?

- Он не любит громко отмечать. Я тоже, скорее всего, «тихонечко». Своих соберу, человек 30 - близкие, ребята «Квартета И». «Бидвашники», к сожалению, не будут в Москве… А вообще мы грандиозно собираемся зимой. Мы придумали себе «Новый год старых друзей». Собирается человек 40 и там уууух. Снимаем дом - я, Слава, Макс Виторган. К нам все приезжают, мы борщи-шашлыки готовим. Водка, соления и «Баааальшие городаааа»…

- О чем через 10 лет будут говорить мужчины «Квартета И»?

- Мы уже начали об этом разговаривать. Смеемся, что по райдеру нам по привычке ставят какой-то коньяк. Зачем? Уже но-шпу и валидол надо. Скоро появятся на столе диетические продукты. Будем говорить про: скоро ли конец, что еще успеем-не успеем. И где это желание? Кто-то будет брюзжать. Этому целую линию посвятим. Помните, как в фильме «Молодость» Соррентино. Где один пожилой герой спрашивает другого: «Ты что, это моя девушка, ты с ней спал?», а второй отвечает: «Не помню». Вот что-то в этом роде будет происходить у нас.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕТРАДИЦИОННОГО ИГРАЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

- В фильмах «Громкая связь» и «Обратная связь» играли не себя, как в «Разговорах мужчин». Сложнее далось?

- Мне характерная роль дается проще. Интереснее играть. Когда в фильме «День радио» я сыграл человека нетрадиционной (или уже традиционной) ориентации, я делал это с удовольствием. Когда есть характерность, это легко дается.

- Не обижаетесь, если на улице про ориентацию спрашивают?

- Вообще нет. Если в этом нет хамства, а просто любопытство. Ну а что - и пусть. В основном подходят с благодарностями. Мы в народе не столько популярны, сколько любимы. Небольшая часть населения нашей страны, которая нас знает, - нас любит. Так что говорят приятные слова. Назойливости в этом нет. Нас же нет в телевизоре, ютьюбе, инстаграме.

- Без хамства, просто из любопытства: вы в жизни кремом мажетесь, как ваш герой в фильме «Обратная связь»?

- Я его себе покупаю или мне кто-то дарит и говорит, что надо мазаться. Вот в первый раз на ночь мажусь, а потом… не мажусь. Но я хожу раз в неделю в клинику, где меня «освежают». Лежу, сплю, получаю удовольствие. Люблю массаж - чего угодно. Лучше ног (потому что я играю в футбол) и спины. Но если помацают и за лицо - отлично.

- Как медитируете?

- Я не медитирую. Футбол и спортзал. Иногда алкоголь.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В МОЛОДОСТИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ДОСТАТОЧНО БЫЛО ВОДКИ И ДРУГА

- Как ощущаете себя в роли молодого отца? Марку семь месяцев, наверное, после взрослых дочерей уже все «папские» хлопоты забыли.

- Вообще, спасибо его маме, что она решилась. Все думают, что у нас огромная разница в возрасте, потому что она хорошо выглядит. Видимо, я плохо выгляжу. На самом деле разница не огромная. Но было сложно решиться. Она молодец, хорошая мама. У меня появилось чувство любви, потому что в первое отцовство я еще учился, и вдруг откуда ни возьмись появился ребенок, кричит, не говорит, какается-писается. Мне сказали, что нужно его любить. И я делал вид, что люблю. Вот когда она произнесла: «папа, мне нужно с тобой поговорить», тогда я ее полюбил. Со второй дочерью это произошло быстрее. А с Марком еще быстрее. Он прекрасный мальчик. Улыбчивый. Когда я с ним, мне тепло и хорошо.

- Колыбельные поете?

- Мы живем в разных городах. Пою, когда приезжаю.

- Вы как-то сказали, что ваша формула счастья - когда вы нужны тем, кто нужен вам…

- Сейчас я его определяю так. Когда был молод, достаточно было водки и друга. Или прогулки с портвейном. Это и сейчас мне приносит счастье. В каждом возрасте свое счастье. Может, через пять лет будет по-другому.