Последние новости Воронежа на 18 мая 2021 года: рейды в маршрутках и ночные побеги студентов

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже возобновляются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Такое решение накануне приняли на совещании в мэрии. Требования в равной степени касаются и водителей и пассажиров. Напомним, с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 82 933 человека, выздоровели 78 371 воронежцев, 3 354 жителя скончались.

Прокуратура проверила воронежский техникум после ночных побегов студентов из общежития. Надзорное ведомство нашло множество нарушений в части санэпиднорм и требований пожарной безопасности. Так, в помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале и общежитии необходим ремонт. Не ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, поэтому подростки гуляют по ночам. Прокуратура возбудила три уголовных дела.

У школы №47 на улице Беговой прохожие обнаружили подозрительный предмет. Они сразу сообщили о находке в администрацию учебного заведения. На место оперативно прибыли полицейские и спасатели-кинологи. Школу оцепили, детей вывели на улицу. Оперативники обследовали предмет, который оказался пустым старым чемоданом.

После аномальной жары в Воронеже наступит некоторое похолодание. Как сообщают синоптики, его принесут циклоны с запада. В ночь на среду пойдет дождь, днем температура воздуха снизиться до 21 градуса. Дожди продлятся еще несколько дней.