Стадион для воронежского «Факела»: на «Труд» все махнули рукой, а за арену на Маршака никто не хочет браться

Центральный стадион профсоюзов обветшал, а в его модернизацию пока вкладываться некому. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Близится к завершению первый после долгого перерыва сезон, когда «Факел» не оказался в зоне вылета во второй дивизион. Перед последним выездным матчем с «Акроном» из Тольятти, который пройдет 15 мая, расклады просты. «Факел» в случае выигрыша может занять место не выше восьмого, а в случае другого исхода игры не опустится ниже 11-го. По большому счету никакой разницы нет. И очень буду рад ошибиться, но, скорее всего, «Акрон», отчаянно бьющийся за выживание, выиграет.

Для «Факела» уже сейчас настала пора думать о сезоне будущем. Но для этого сначала нужно проанализировать тот, что скоро останется в прошлом. В ходе него, напомним, болельщиков бросало то в холод, то в жар.

«ФАКЕЛ» СНОВА РАЗГОРЕЛСЯ

Начинала воронежская команда под руководством легендарного футболиста, но только начинающего тренера Владимира Бесчастных. Увы, в Воронеже удачный старт у него не получился. От слова совсем.

Команда, вроде бы очень прилично укомплектовавшаяся в межсезонье, играла плохо. И оказалась на привычном месте в подвале турнирной таблице.

Надо отдать должное Бесчастных. Поняв, что команда под его руководством скорее мучается, чем играет, он подал в отставку. На этот раз выбор генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе был более взвешенным. Главным тренером стал Олег Василенко, у которого за плечами гораздо больший опыт работы, в том числе консультантом в сборной Южной Кореи.

Не сразу все устроилось, но уже к концу 2020 года «Факел» заиграл в другой футбол - с гораздо более осмысленными комбинациями, хорошим прессингом. А после зимнего перерыва и вовсе выдал ударный отрезок из семи выигранных матчей, в том числе у двух команд из группы лидеров – «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода».

Олег Василенко вдохнул новую жизнь в игру "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

Потом команда ожидаемо сбавила обороты – на пике формы сложно находиться долгое время. Но даже, казалось бы, провальные матчи с «Аланией» из Владикавказа – 0:2 и самарскими «Крыльями Советов» - 1:5 не позволяли говорить об игре «Факела»: «Ужас, ужас…». Все равно фрагментами наша команда выдавала вполне симпатичные отрезки. Ну и дальше «Факел» по игре никому не уступал.

В команде сложился вполне симпатичный костяк. В обороне вообще по меркам ФНЛ «дрим-тим»: Неманья Пейчинович, становившийся чемпионом России в составе московского «Локомотива» и поигравший в высшем дивизионе Франции в «Ницце», Николай Зайцев, имеющий большой опыт выступлений в Премьер-лиге и ставший настоящим цементом обороны. А бывший московский спартаковец Сергей Брызгалов не только в защите был надежен, но и одно время поймал бомбардирский кураж: забивал чуть ли не в каждом матче.

Неманья Пейчинович по меркам ФНЛ очень крут. Фото: с сайта ФК "Факел"

В полузащите явно выделяются Наиль Замалиев и Роман Акбашев. Первый хорош в подыгрыше, второй больше полезен как подносчик снарядов, да и сам не прочь забить гол.

В нападении настоящим открытием стала игра после зимнего перерыва Андрея Разборова. Форвард, пришедший в прошлом году из омского «Иртыша», забил уже 12 голов. Стабильности бы ему побольше и хорошего напарника или сменщика в атаке.

Андрей Разборов наколотил уже 12 голов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Кажется, что именно линию нападения «Факелу» надо укреплять в будущем межсезонье. Не худо бы приобрести и классного вратаря. Александр Саутин в целом был надежен, но трудно припомнить, когда, как говорится, «вытаскивал» матч. Данила Ермаков все же пока «сыроват», что подтвердила странная ошибка в матче со «Спартаком-2».

В целом нынешний состав вполне позволяет в будущем сезоне рассчитывать, как минимум, на стыковые игры с командой Премьер-лиги. Если бы не одно но. Очень большое, впрочем. Стадион…

КУДА «ФАКЕЛУ» ПОДАТЬСЯ?

Центральный стадион профсоюзов, в народе называемый «Труд», - главная спортивная арена Воронежа – все больше ветшает. Крайне скудный сервис по явно завышенным для таких условий ценам – явно не то, что заслуживают болельщики. Их с улучшением игры «Факела» стало больше, но до аншлагов, которые были еще в недавнем прошлом, очень далеко. И отсутствие комфортных условий здесь играет немалую роль.

Поле теперь ругают все кому ни лень. И неровное, и кочковатое, и вязкое. Хотя если вспомнить, в каких условиях играл «Факел» в Нижнем Новгороде, оно кажется вполне сносным. Но до идеала, что и говорить, куда как далеко.

Самое плохое – сейчас вокруг стадиона идет такая игра, напоминающая перетягивание каната между руководством профсоюзов и областным правительством. Как сообщает ряд источников, первые не прочь продать стадион. Он для них стал как чемодан со сломанной ручкой – вроде актив неплохой, а заниматься им неохота. Областные власти тоже в этой ситуации не желают переплачивать. И предлагают цену, которую местные эксперты в сфере недвижимости называют, мягко говоря, заниженной.

Фактически стадион обслуживает управляющая компания, которой полагается иметь по штату 75 человек, а она вынуждена обходиться 15-ю. За год «Факел» платит в качестве аренды 10 миллионов рублей. Минимум четыре из них уходит на подогрев поля зимой, вывоз снега. А если холода задержатся, и того больше. Еще надо платить зарплату слесарям, ремонтникам, электрикам. Люди не шикуют – получают в среднем 25 тысяч рублей. А еще нужно платить налоги, покупать семена для поля, обновлять технику для ухода за ним, выкраивать деньги на горюче-смазочные материалы, замену кресел, которые часто ломают фанаты. И потратиться на видеокамеры для обеспечения безопасности, а также на гидроизоляцию поля. Так эти 10 миллионов и испаряются, да еще и дополнительные деньги приходится искать.

Помощь областных властей, в частности, в том, что касается состояния поля, очень бы приветствовали. Есть разные варианты его улучшения – как смена его основания на менее вязкое, так и укладка искусственного покрытия. Только вот, как бы не декларировали обратное, резона вкладывать в недвижимость, которую сам хочешь купить по заниженной цене, нет никакого.

Так что выхода из патовой ситуации по Центральному стадиону профсоюзов пока не видится никакого. Ну а в нынешнем состоянии эта спортивная арена, конечно, для Премьер-лиги не годится.

Но и одноименный стадион на улице Маршака домашним для «Факела», видимо, в ближайшие годы не будет. Хотя его проект уже готов. Предусматривает он новые трибуны на восемь тысяч зрителей (для Воронежа, помнящего 30-тысячные аншлаги, надо сказать вместимость так себе). Вместо старого поля собираются сделают новое с искусственным покрытием размером 105х68 метров и еще тренировочное поле с искусственным покрытием, освещением и ограждением.

Только пока все это на бумаге. А по факту два конкурса по поиску подрядчика для осуществления проекта на практике провалились. И очевидно, что задача, поставленная год назад губернатором – сделать стадион современным к концу июля – выполнена не будет. Видимо, потенциальных подрядчиков не устраивает предлагаемая цена. Очевидно, что если в проекте сильно заинтересованы, фирмы наверняка смогли бы привлечь для участия в торгах более привлекательными условиями. Пока же обновление «Факела» - не более чем декларация о намерениях.

На стадионе "Факел" масштабные работы пока так и не начались. Фото: ckfakel.ru

Проект нового стадиона "Факел" хорош, только кто его будет воплощать в жизнь? Фото: с портала правительства Воронежской области.

Вот и получается, что развитие команды (у клуба, ведь, еще и академия появилась) намного опережает нынешнее состояние инфраструктуры. И если вдруг «Факел» в будущем сезоне всерьез начнет претендовать на путевку в Премьер-лигу, то в высшем дивизионе может повторить судьбу соседей из «Тамбова». Они, как знают все люди, интересующиеся футболом, вынуждены были играть в Саранске из-за отсутствия нормального поля. Видимо, «Факелу», как говорил товарищ Саахов в «Бриллиантовой руке», торопиться не надо.