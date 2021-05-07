Избирательная комиссия Воронежской области утвердила в качестве председателя Илью Иванова

Все решения о новых назначениях были приняты единогласно Фото: Избирательная комиссия Воронежской области

7 мая на первом заседании нового состава Избирательной комиссии Воронежской области в ходе тайного голосования председателем облизбиркома избрали Илью Иванова. Решение было принято единогласно: 13 из 13 участников были за кандидатуру, предложенную Центральной избирательной комиссией России.

Напомним, Сергей Канищев довольно внезапно покинул пост председателя, который он занимал с 2016 года. Причина, по которой он уволился, не называется. По слухам, он претендует на некую иную высокопоставленную должность.

- Заявление Сергея Канищева стало полной неожиданностью. Тем более, после того, как его рекомендовали быть председателем, - отметил «КП-Воронеж» старший по возрасту член Избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса Николай Чернушкин.

Фото: Избирательная комиссия Воронежской области

- Работа председателя Избирательной комиссии - это совершенно новое направление для меня. Безусловно, это важное жизненное и профессиональное решение. Конечно, были определенные сомнения. Но я внутренне убежден, что жизнь нам преподносит такие возможности, к которым мы так или иначе внутренне готовы. Думаю, что у меня есть внутренние ресурсы для работы на этой должности, - сказал Илья Иванов.

Тайным голосованием Избирательная комиссия нового состава кроме председателя также избрала заместителя председателя комиссии - Наталью Репченко и секретаря комиссии - Сергея Хорунжего. Аналогичные должности они занимали и в прежнем составе.

Председатель облизбиркома Илья Иванов

- Хочу поблагодарить предыдущий состав Избирательной комиссии Воронежской области за плодотворную работу и высокий профессионализм. Главный приоритет нового состава - обеспечение легитимности избирательных кампаний, - подчеркнул Илья Иванов.

Председатель отметил, что из предстоящих в ближайшее время самая сложная задача - это кампания по выборам депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года.

- До этого нам предстоит провести кампанию по выборам в областную Думу по 12 одномандатному округу. Будут три большие кампании по выбору депутатов представительных органов местного самоуправления в Борисоглебске, в Каменском и Бобровском районах. Также будет достаточно большое количество кампаний по выборам депутатов в Советы депутатов органов местно самоуправления, - рассказал спикер.

Однако именно 19 сентября - Единый день голосования - станет проверкой нынешнего состава Избиркома. Хотя выборы с учетом эпидемиологической обстановки могут проводиться в течение трех дней.

- По данным социологических опросов от 70% до 80% избирателей так или иначе поддерживают многодневное голосование. Для них это формат, который является достаточно удобным. В настоящий момент Центральная избирательная комиссия, как орган уполномоченный принять данное решение, рассматривает эту возможность. Весьма вероятно, что у нас будет трехдневное голосование в сентябре 2021 года. Но, повторю, решение еще не принято, - комментирует Илья Иванов.

Под вопросом и дистанционное электронное голосование в Воронежской области. Сейчас идет тренировка.

- Тестируется цифровая инфраструктура. Решаются организационные вопросы. Тренировка завершится в середине мая. Будут подведены итоги. Центральная избирательная комиссия будет смотреть, каким образом каждая из 85 субъектовых избирательных комиссий провела эту тренировку. Позже с учетом различных факторов ЦИК примет решение, в каких регионах будет проводиться дистанционное голосование ближайшей осенью, - сообщил Илья Иванов.