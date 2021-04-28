Когда и где появятся в Воронежской области новые детсады и школы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов в прямом эфире в соцсетях 28 апреля ответил на вопросы родителей. Большинство из них касались дефицита или отсутствия образовательных учреждений в районах области и Воронежа.

ЖК «КАШТАНОВЫЙ»

Жители микрорайона Подгорное поинтересовались перспективами строительства детсада и школы в ЖК «Каштановый». По словам Олега Мосолова, новая школа в этом районе появится до конца 2023 года в рамках государственно-частного партнерства. Новое учебное заведение будет рассчитано на обучение 1,5 тысяч детей.

Построят в «Каштановом» и детсад. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации и решается вопрос выделения участка под строительство. По оптимистичным прогнозам детсад сможет принять детей к 2024 году.

ГРЕМЯЧЬЕ И СЕМИЛУКИ

В селе Гремячье предусмотрена реконструкция имеющейся школы с возведением пристройки.

- Проект уже готов, но, учитывая его сложность, по поручению губернатора сейчас над его оптимизацией трудятся специалисты, приводя его в соответствие с существующими нормативами, - уточнил Олег Мосолов. – После прохождения всех процедур школу включат в инвестиционную программу.

А вот в селе Семилуки для строительства новой школы потребуется временно закрыть уже имеющееся учреждение, поскольку стройка расположится в непосредственной близости к территории учебного заведения.

- С этой целью предусмотрена покупка школьных автобусов для подвоза ребят в другие заведения на время строительства, это около полутора лет, - отметил руководитель ведомства. – Младшеклассников примет вторая школа Семилук, а школа Латного - учащихся старших классов.

В райцентре Семилуки также выделили два участка под школы рядом с существующими садиками. Одна из них будет рассчитана на учащихся начальных классов и примет 300-400 детей.

Образовательный комплекс из новой школы и детского сада в рамках национального проекта по строительству сельских школ обещают чиновники возвести в селе Чертовицы Рамонского района. Увы, но для жителей воронежского Таврово перспективы пока неутешительные: в течение ближайших двух лет возможности строительства учебного заведения в микрорайоне у региона нет.