Большой переполох: Ради спасения котенка в воронежской квартире пришлось ломать стену

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Большой переполох вызвал маленький котенок в многоэтажном доме на улице Переверткина в Воронеже.

- Мы заметили пропажу нашего питомца в ночь с субботы на воскресенье, - рассказала нам хозяйка трехмесячного проказника. – Начали искать по квартире и обнаружили за кухонным гарнитуром отверстие в стене, сообщающееся с вентиляционной шахтой.

Тогда хозяева догадались, куда пропал котик. Попробовали заглянуть в вентканал, но ничего там не увидели. Яна позвонила спасателям, но те сказали, раз животное не подает звуков, значит, оно погибло при падении.

- Мы, конечно, очень расстроились, - продолжает Яна. – Но вдруг во вторник мы услышали мяуканье из вентиляции. И пошли по соседям расположенных под нами квартир, чтобы понять, где застрял котенок.

ГЛАЗА В ТЕМНОТЕ

К сожалению, установить его точное местонахождение было невозможно. Тогда хозяева обратились в супермаркет, расположенный на первом этаже. Администрация пошла навстречу и согласилась вскрыть потолочное покрытие, чтобы заглянуть в вентиляционную шахту.

- Посветив фонариком в темноту, мы увидели глазки где-то на уровне четвертого этажа, - рассказывает Яна. – Котенок застрял между стенок и кирпичами.

На призыв о помощи откликнулся инженер управляющей компании. Мужчина пошел в квартиру на четвертом этаже и объяснил ситуацию хозяину. И тот разрешил сломать стену, чтобы вызволить несчастное животное.

- К счастью, все закончилось благополучно, - радуется хозяйка. – Мы достали малыша и тут же отвезли его на прием к ветеринару. Врач сказал, что с котенком все в порядке. Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам в спасении нашего питомца: и неравнодушному инженеру, и хозяину квартиры четвертого этажа, и администрации супермаркета.