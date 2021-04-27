Воронежская семья с шестью детьми лишилась дома из-за пожара

фото Ольги Черкуновой, предоставлено отцом Николаем

В селе Латном под Воронежем живет многодетная семья Алексей и Наталья Кореневы и их шестеро детей. Старшему сыну Дмитрию 17 лет, Марии – девять, Пелагее - шесть, Анне - пять, Екатерине - три и маленькому Серафиму – всего полгода.

- Глава семьи - простой, добрый трудяга и безотказный человек, - рассказал «Комсомолке» отец Николай, руководитель молодежного отдела Воронежской епархии, настоятель Тихвино-Онуфриевского храма в Воронеже. - В селе, наверное, нет ни одной старушки, которая бы не обращалась к нему за помощью. Кому забор поставить, кому траву покосить, кому завалюшный сарай поправить, всегда нарасхват! А ещё он помогает алтарником в храме.

СГОРЕВШАЯ МЕЧТА

У семьи была заветная мечта – построить большой дом, чтобы в нем просторно разместились все домочадцы. Строительство продвигалось очень медленно, семь лет.

- Жили очень скромно, - продолжает отец Николай. - Все детские деньги: материнский капитал, пособия, субсидии - вкладывали в строительство нового дома, который «подрастал» рядом с их ветхой лачугой!

Лачуга - одна комната, где ютятся восемь человек. Совсем чуть-чуть оставалось потерпеть, в этом году должны были подключить газ. В доме уже провели планировку, распределили комнаты между всеми детьми.

фото Ольги Черкуновой, предоставлено отцом Николаем

Но вечером 9 апреля в семью пришла большая беда: в результате короткого замыкания дом загорелся. Из-за отсутствия нормального моста к селу через реку проезд спасателей был затруднен. Машина МЧС долго колесила в объезд, потеряв драгоценное время. К прибытию пожарных от дома осталось лишь пепелище. Ничего не удалось спасти.

ОТ ДОМА ОСТАЛСЯ ЛИШЬ ФУНДАМЕНТ

фото Ольги Черкуновой, предоставлено отцом Николаем

После пожара семья находится в тяжелом моральном и материальном положении, но старается не унывать. Волонтерский корпус 36 и лично отец Николай взяли над семьей погорельцев шефство, объявив сбор гуманитарной помощи на ремонт, а фактически – на строительство нового дома. От постройки остался лишь фундамент. Многие стены после неутешительного заключения эксперта пришлось снести.

По оценкам строителей на ремонт требуется около двух миллионов рублей. Из них к настоящему моменту с помощью пожертвований удалось собрать 851 691 рублей. На эти средства волонтеры начали закупать строительные материалы.

Помочь многодетной семье в восстановлении дома можно, перечислив посильную помощь на карту 4276 1300 2656 1575 (Николай Федорович Л.), привязана к номеру 89601399904 с пометкой «Дом».

Всю дополнительную информацию, а также отчеты о поступлении средств можно найти на странице отца Николая Лищенюка в соцсети «Вконтакте».