Новые сервисы Сбера позволят увеличить пенсию и оформить ОСАГО

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В мероприятии смогли принять участие журналисты региональных СМИ. Пресс-конференция прошла в онлайн формате.

Оптимальные варианты для клиентов

Сбербанк запустил новый сервис «Пенсионная витрина», позволяющий рассчитать будущую пенсию в настоящий момент и увеличить ее размер в будущем, воспользовавшись инструментами для долгосрочных накоплений. Информация доступна в СберБанк Онлайн в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Воспользоваться сервисом легко: достаточно зайти в СберБанк Онлайн и выбрать раздел «Инвестиции и пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ». Система попросит согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». А после анализа данных в течение 5-10 минут выдаст информацию о размере вашей пенсии.

Сегодня пенсия россиянина состоит из двух частей: страховой и накопительной. Первая объединяет в себе фиксированную сумму и накопленные гражданином пенсионные баллы, на которые влияет стаж работы и доходы.

Вторая часть пенсии – накопительная – раньше росла за счет взносов работодателей. Но после 2014 года не пополняется, и увеличивается лишь за счет инвестиционного дохода.

Благодаря «Пенсионной витрине» пользователь может не только выяснить размер своей пенсии на настоящий момент, узнать, в каком негосударственном пенсионном фонде или же в Пенсионном фонде России находятся накопления, но и предоставляет возможность самостоятельно увеличить размер пенсии в будущем. Кроме того, в приложении можно подключить индивидуальный пенсионный план, который позволяет копить на старость небольшими суммами и по гибкому графику.

За два месяца тестовой работы сервиса посетителями раздела «Инвестиции и пенсии» стали около трех миллионов россиян. Изучив полученную информацию, больше 700 человек проявили интерес к инструментам для самостоятельных накоплений пенсии.

Недавний опрос НПФ Сбербанка показал, что пенсионеру, например, в Центральном Черноземье для комфортной жизни требуется меньший доход, чем в среднем по России. Например, воронежцы назвали приемлемой ежемесячную сумму в 41,1 тысячи рублей, а липчане – 40,7 тысяч, при желаемом доходе по России в 45,6 тысяч рублей.

Наталья Алымова, Игорь Мамонтов, Михаил Волков, Александр Зарецкий

Полисы ОСАГО можно купить в отделениях Сбербанка

Автовладельцы теперь могут оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Только в марте граждане заключили на площадке маркетплейса 5000 договоров обязательного страхования. А с 2020 года услуга стала доступна и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. В перспективе полис ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях, участвующих в зарплатных проектах банка.

Специалисты в отделениях СберБанка помогут подобрать оптимальный вариант и быстро оформить полис. Они также предложат клиенту рассчитать стоимость полиса в различных компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, чтобы выбрать оптимальный вариант. Для оформления электронного полиса ОСАГО достаточно предоставить СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение.

Приобрести полис можно и самостоятельно в маркетплейсе по автострахованию. Он находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн.