Библионочь-2021 в Воронеже: космические путешествия, квесты и мастер-классы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Библиотеки Воронежа присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021». 23 апреля в городских библиотеках пройдут творческие мастер-классы, конкурсы, лекции, обзоры, игры, флешмобы, квесты, викторины на тему «Книга - путь к звездам». Программа акции будет посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос и звездной фантастике. Акция пройдет в библиотеках в режиме «библиосумерек».

«Звездам навстречу» в библиотеке № 30 (ул. Иркутская, 15а). В программе: мастер-класс «Космические дали в технике граттаж», обзор истории Дня космонавтики и роли космоса в жизни человека. С 14.00 до 18.00.

«Галактика хорошего настроения» в библиотеке № 9 имени Жигулина (Ленинский пр., 149). В программе: изготовление космической открытки и создание фотореквизита «Веселый инопланетянин», викторины по карте звездного неба и кроссворды «Освоение космоса» и «Черная дыра», мастер-классы моделей космических кораблей, фигурок космонавтов и галактических рисунков, музыкальный конкурс «Прекрасное далеко» и игра «Поехали!», простые опыты с Профессором околовсяческих наук Познайкино, чтение книг Кира Булычева, Рэя Брэдбери, Николая Носова, Александра Беляева. С 17.00 до 20.00.

«Через книгу - к звездам» в библиотеке №39 (ул. Цимлянская, 6). В программе: викторины с костюмированными героями Звездочетами, Космопиратами, Космонавтами, Инопланетянами, Белкой и Стрелкой, Громозекой, Алисой и Птицей-говорун, телескоп, в который смогут посмотреть все желающие, мастер-классы, игры, фотозона и конкурсы. С 17.00 до 20.00.

«Мирный космос» в библиотеке № 28 (ул. Ростовская, 68). В программе: мастер-классы по рисунку, обзор выставки с репродукциями космической тематики, лекция о питании космонавтов в «Космическом кафе». С 18.00 до 21.00.

«Автостопом по МультиВселенной» в Центральной городской библиотеке имени Платонова. В программе: испытания на перекрестках межгалактических миров, путешествия по разным станциям из фантастических книг, миграционная космическая служба, межгалактический планетарий, тренинг в космонавты, космо-караоке, интерактивные книги, фантастические фотозоны, космические мастер-классы. С 20.00 до 00.00.

«Межгалактическое путешествие» устроит «Никитинка» 24 апреля. На один день библиотека преобразится в космическую станцию, где читателей будут ждать мероприятия, посвященные науке, астрономии и технологиям. В 15.00 стартует межбиблиотечный космический квест «Экспедиция к далекой планете». Начало квеста - в областной специальной библиотеке для слепых имени Короленко, следующими станциями станут областная юношеская библиотека имени Кубанева и областная детская библиотека.

Основные события в «Никитинке» начнутся в 16.00 и продлятся до 22.00. Посетителей ждут мета-предметная игра «Межгалактическое путешествие», онлайн-интервью с роботом, интерактивные уроки по астрономии, выставка авиамоделей, мастер-классы по изготовлению космических закладок и поделок в технике оригами, викторины и конкурсы. Для юных астронавтов подготовлена арт-программа «Занимательная лаборатория веселого эксперимента», где каждый сможет почувствовать себя настоящим ученым, проведя интересные опыты и хитроумные фокусы. Краеведческая орбитальная станция «Чевенгур» представит видеорелиз о вкладе Воронежской области в отечественную космонавтику. Для любителей селфи в библиотеке будут действовать три фотозоны, оформленные в космическом стиле.

БИБЛИОНОЧЬ ОНЛАЙН

В этом году библиотеки Воронежа предусмотрели и онлайн-формат проведения Библионочи. В нескольких виртуальных космических путешествиях можно принять участие 24 апреля в соцсетях.

«Кубаневка Live». 24 апреля Воронежская областная юношеская библиотека имени Кубанева приглашает на лекцию «Путешествие к краю Солнечной системы» и межбиблиотечный квест «Экспедиция к далекой планете». Космонавт, военный летчик первого класса, зачинатель летной династии Скворцовых расскажет о своей жизни и работе в отряде космонавтов, знакомстве с Юрием Гагариным, полете Алексея Леонова и современном состоянии космических исследований с помощью пилотируемых кораблей «Союз МС-13». А переводчица Дарья Арчакова в лекции «Колонизация Марса» расскажет, возможно ли поселить миллион человек на красной планете.

В развлекательной части программы выступит Black Quartet (Мария Александрова (скрипка), Ольга Лысаченко (скрипка), Евгений Фадеев (альт, виоль д'амур), Никита Шишкин (виолончель), студенты института искусств прочитают стихи космической тематики. На протяжении дня в библиотеке будут работать книжно-иллюстративные выставки «Они были первыми», «Музыка космоса» и «Автостопом по книжной галактике», игровая программа «Галактика хорошего настроения» и мастер-класс «В космос за вдохновением».Трансля ция пройдет на сайте библиотеки.

«Однажды шагнув в океан звезд» с 18.00 по 22.00 - ждет онлайн Центральная городская детская библиотека имени Маршака. В программе: музыкально-поэтическая композиция «А в небе, кроме всех расчетов, нужна поэзия Земли…», видеозапись рассказа детского писателя Дмитрия Румянцева о личной коллекции «Космос в альбоме», виртуальная викторина «Космическая прогулка», видеозапись мастер-класса «Смастерим ракету сами, полетим над облаками», видеозапись краеведческого экскурса «Воронеж космический», поэтический видеоролик «Звездная планета детства».

«И звездное небо так близко» с 19.00 до 20.00 пройдет онлайн в библиотеке №15. В программе: итоги конкурса чтецов, посвященного дате полета в космос первого человека - Юрия Гагарина.

«Тайны звездных миров» с 20.00 до 21.00 онлайн в библиотеке № 6. В программе: мастер класс «Знакомая и незнакомая планета» по изготовлению макетов планет солнечной системы, занимательная лекция о звездах, кометах, планетах, первом полете человека в космос и многом другом вместе с Белкой, Стрелкой и другими интересными персонажами, викторина «Ближе к звездам» по известным художественным произведениям, связанным с космосом.