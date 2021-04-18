На озере под Воронежем всплыли мертвые черепахи и рыба

Фото ОНФ Воронежской области

Вечером 17 апреля воронежские соцсети взорвали сообщения о массовой гибели живности на Черепашьем озере в районе Маклока. Горожане выложили в сеть снимки и видео, на которых видно, что берег усеян трупикам лягушек, трех десятков черепах, рыбы. Местные жители считают, что Черепашье озеро постигла та же беда, что и реку Усмань, в декабре 2020-го загрязненную канализационными стоками, мол, зараза могла попасть в водоем с грунтовыми водами.

Фото ОНФ Воронежской области

После сообщений неравнодушных воронежцев на место выехали руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер, а также инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, чтобы взять на исследование пробы воды, почвы и останков животных.

- Действительно, на Черепашьем озере около деревни Маклок были обнаружены мертвые черепахи. Причина гибели обитателей пока неизвестна. Есть предположение: поскольку осень была малодождливая, в озере осталось мало воды и оно промерзло до дна. Черепахи просто могли замерзнуть. И когда лед сошел, мертвые животные поднялись на поверхность, - сообщил Николай Козак, заместитель директора Воронежского заповедника по развитию, заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды. - Сейчас на месте работают инспекторы Росприроднадзора, специалисты департамента экологии, берут пробы воды для анализа, а также останки черепах - на предмет наличия у них паразитов, чтобы конкретно установить причину гибели обитателей.

Черепашье озеро - памятник природы

Черепашье озеро - памятник природы, особо охраняемый природный объект областного значения, который находится на территории Воронежского заказника. Это недалеко от реки Усмань, в которой в декабре массово погибла живность после сбросов двух предприятий соседней Липецкой области. Напомним, Росприродназдор обязал Липецкоблводоканал выплатить 4,1 млн ущерба, нанесенного Усманке