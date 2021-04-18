Три аншлага: в Воронеже впервые выступил балет Большого театра

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11-й Платоновский фестиваль начал сезон с очередного успешного проекта. 16 и 17 апреля форум искусств привез на гастроли балет Большого театра. Самый прославленный театр страны выступил в Воронеже впервые. Труппа привезла спектакль «Укрощение строптивой» Жана-Кристофа Майо на музыку Шостаковича. А для этого шесть фур доставили в Воронеж 30 тонн декораций и три сотни осветительных приборов.

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновфест давно собирался привезти Большой театр. И не прогадал. Три представления - три аншлага.

Шекспировскую комедию французский хореограф Жан-Кристоф Майо положил на музыку Шостаковича. В «саундтреке» больше 26 фрагментов произведений композитора (из фильмов «Великий гражданин», «Гамлет», «Встречный», «Одна», «Пирогов», «Софья Перовская», Девятой и «Камерной» симфоний, оперетты «Москва, Черемушки»), очень узнаваемых для нас, причем они так подобраны, что не заметны «склейки».

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Первый акт смотрится вообще «бесшовно». Для меня удовольствие танцевать под эту музыку. И счастье, что ставил спектакль зарубежный хореограф, который не обращал внимания на традиции и ассоциации, с которыми связана для нас эта известная музыка, - считает исполнитель главной мужской партии Владислав Лантратов.

Артисты признались, что им было интересно работать с французским балетмейстером.

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Встреча с новым хореографом - это новый язык. За четыре месяца спектакль вырос из ничего. С Жаном-Кристофом работать интересно, но нелегко - нужно четко следовать его схемам. Мне Шекспира танцевать легко. Партия подходит мне по темпераменту, пластическому рисунку, ведь хореограф отталкивался от моих данных, - поделилась прима-балерина Екатерина Крысанова, играющая роль Катарины. - Мне понятна героиня, она открытая, честная, живет по максимуму. Она мне близка своими яркими эмоциями.

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я всегда жду момент, когда Влад в роли Петруччо спускается в лестницы - в хлам, но это так художественно, что завораживает! - отмечает руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Критики уже отметили точное попадание в выбор артистов для партий. «Укрощение строптивой» - «золотомасовский» спектакль. И награды ему принесли исполнители главных ролей: Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов получили в 2015-м «Золотые маски».

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Комедия Шекспира благодаря современному пластическому языку получилась легкой, понятной и очень ироничной. Хороший пример, как подать вечную классику актуально, интересно, при этом без пошлости и ненужных «переиначиваний».

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Публика классических балетов, в основном, возрастная. Как адаптировать балетную классику для молодежи, как пропагандировать, чтобы ее не забыть? - поинтересовалась «Комсомолка» у руководителя балетной труппы Большого театра.

- А так разве меньше стали слушать Моцарта, Чайковского, Стравинского, Рахманинова? Понятно, что со временем меняется шкала ценностей. Когда-то культивировали честь, долг и совесть, сейчас для многих главным стала выгода. С другой стороны, выгодно смотреть классические балеты. Но показы классики требуют качественного исполнения! И лишняя реклама классике не помешает! - уверен Махар Вазиев. - Мы рады выступить в Воронеже, который славится хореографической школой. Нам было интересно приехать. И надеемся, это станет началом традиции.

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Укрощение строптивой" Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ