Последние новости Воронежа на 16 апреля 2021 года: выделенные полосы и «Бессмертный полк - 2021»

«Выделенки» появятся на шести участках. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Воронеже. Опыт на Северном мосту власти посчитали успешным, теперь такие же изменения ждут еще шесть участков. «Выделенки» появятся на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах, а также на центральных магистралях: на Московском проспекте, на улицах Плехановской, Степана Разина и на 20 лет Октября. Глава регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов отметил, что формирование выделенных полос - это необходимая мера для крупных городов. Основной замысел - создать максимально комфортные и безопасные условия для людей, которые передвигаются на общественном транспорте.

Парад на 9 Мая в этом году может пройти в традиционном формате, но с соблюдением всех санитарных правил. По «Бессмертному полку» решения пока не принято. Хотя городские власти склоняются к формату онлайн. Однако, думая о худшем, не исключают и более благоприятный вариант развития событий.

Бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину продлили домашний арест на два месяца - до до 16 июня. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве на выборах в горДуму (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На такой же срок продлили меру пресечения и бывшей подчиненной Бавыкина – замглавы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлане Васьковой.

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