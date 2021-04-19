«Дети рисуют Победу» - «Комсомольская правда» и ПСБ проводят конкурс детского рисунка

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Для участия необходимо в срок с 19 апреля по 10 мая 2021 года разместить свою работу на сайте «Комсомольская правда – Воронеж», воспользовавшись предложенной формой регистрации участников. Сюжет рисунков может быть посвящен теме победы советского народа в Великой Отечественной войне, обустройства мирной послевоенной жизни.

С 19 апреля по 15 мая 2021 года посетители сайта смогут выбрать лучшие работы путем голосования – поставить «лайк» за понравившийся рисунок. Победителями станут работы, набравшие наибольшее количество голосов в возрастных категориях 3-6 лет, 7-10 лет, 11-6 лет.

Итоги конкурса будут подведены16 мая, а 19 мая список победителей появится на сайте. Авторы лучших работ в каждой номинации получат дипломы победителей и призы от ПСБ – настольные игры, а также фирменные сувениры. Ознакомиться с Условиями можно на странице Конкурса.