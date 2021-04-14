30 лет музею-заповеднику «Костенки»: воронежцев зовут раскопать мамонта и сделать каменное орудие и первобытный татуаж

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В далеком 1960-м натуралист и корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков по приглашению археолога Александра Рогачева написал о раскопанном в селе Костенки жилище первобытного человека, построенного из костей мамонта. Много сил, энергии и времени ушло на создание в этой местности, хранящей многочисленные свидетельства палеолита, музейного пространства. И вот - уже 30 лет в статусе музея-заповедника отмечают Костенки. По случаю юбилея музейные сотрудники запланировали насыщенную программу в течение всего туристического сезона.

- Это знаковый для нас год. И для юбилейного сезона мы разработали множество как развлекательных, так и научно-познавательных мероприятий, многие из которых пройдут впервые. Мы обещаем запоминающийся год, - отметила директор музея-заповедника «Костенки» Инга Шершень.

ОХОТА НА МАМОНТА

30-й сезон стартует 24 апреля программой «След в истории», которая пройдет на трех площадках. В этот день откроется новая выставка «Охота в палеолите: развлечение или необходимость?». Посетителей в 11.00 ждет авторская экскурсия главного научного сотрудника музея Ирины Котляровой. Почувствовать себя настоящими археологами и палеонтологами можно на занятии в интерактивной песочнице, хранящей скелет мамонта и кости других древних животных. На мастер-классе «Живопись каменного века» гостей научат технике создания наскальных рисунков древних людей. Под руководством известного ученого-археолога Антона Родионова можно будет научиться делать первобытные орудия труда из камня. А умельцы Хохольского района покажут азы кожедубильного ремесла, лозоплетения, бисероплетения и ковроткачества. Более азартные посетители смогут попытать удачи в «Охоте на мамонтов» - под открытым небом можно будет посоревноваться в ловкости, силе и быстроте реакции – участвуя в древних подвижных играх, поединках, стрельбе из лука. В качестве угощения будет предложено самое первобытное блюдо - шашлык с дымком!

8 мая в Костенках отметят 76-ю годовщину Победы. Посетителям расскажут о съемках авторского фильма Ирины Котляровой «Война глазами жителей села Костенки». В этот день откроется выставка Курского краеведческого музея «Детство, опаленное войной», а также пройдет лекция «Письмо на фронт», которая расскажет, как работала военно-полевая почта, о чем писали бойцы с фронта.

ПЕРВОБЫТНЫЙ ТАТУАЖ

15 мая музей-заповедник поддержит общероссийскую акцию «Ночь музеев». Музейщики обещают, что она пройдет «шумно и креативно». Стартует праздник в 18.00. Открытые площадки превратятся в игровые поля. На них разместятся воссозданное первобытное жилище, мастерская, где будут делать «Татуаж каменного века», локации с интеллектуальными и подвижными играми. Любители детективов пройдут археологический квест, созданный на основе музейной экспозиции. Кроме того, запланированы блиц-экскурсии и театрализованное представление «Гостья из прошлого». В финале вечера посетителей ждет фаер-шоу «Огонь сквозь века» и последующая дискотека «Зажигаем по-взрослому».

Дню защиты детей в заповеднике посвятят программу «Детский день в Костенках». Он пройдет 5 июня. В 10 утра начнется конкурс детских рисунков на асфальте, потом пройдет презентация книги-раскраски «Эти удивительные первобытные животные». Подростков ждет квест-бродилка, а младшеклассников - квест «По следам древних охотников» - ребята будут искать исчезнувший предмет из экспозиции музея. Кроме того, можно будет посетить мастер-класс «Пластилиновая история», а также «Докопаться до истины» в интерактивной песочнице, хранящей скелет мамонта и кости других древних животных.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АТАКА КОЧЕВНИКОВ НА КРЕПОСТЬ КОСТЕНСК

3 июля в заповеднике пройдет фестиваль «Летний день в Костенках». Он выйдет за рамки территории музея и пройдет одновременно на двух площадках. У здания музея разобьют палеонтологический лагерь, а на плато при въезде в Костенки - реконструкторский. Посетители смогут поучаствовать в разнообразных лекциях и новых музейных программах, мастер-классе по изготовлению каменных орудий труда, реконструкции тропы «По следам древних охотников» и осмотреть вигвам, посвященный жизни в палеолите, где гостям расскажут об образе жизни древних людей и модной «палеолитической диете». В музее будут работать выставка Дарвиновского музея «Так похожи на людей» - о ближайших «родственниках» человека, а также музея-заповедника «Дивногорье» – «Когда камень был железом». На поляне реконструкторов воспроизведут жизнь крепости Костенск. Там пройдут мастер-классы народных промыслов «Что умели наши предки?», выступление школы судостроения с демонстрацией моделей челнов и лодок, реконструкция атаки кочевников на крепость Костенск. Атмосферу русской старины поддержат выступления народных коллективов Хохольского района. А вечером пройдет концерт Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

МАМОНТ И ПАПОНТ

10 июля запланирована семейная программа «Мамонт, папонт, я - дружная семья». Родители с детьми могут поучаствовать в мастер-классе «Шедевры древности» с лекцией об открытии пещерной живописи из французского грота Шове. На музейных площадках развернутся игра «Первобытная охота», квест-бродилка «Что мы узнали о древних людях?», а также интерактив «Раскопай сокровища» по поиску артефактов в археологической песочнице. А для самых маленьких покажут музейную передачу «Ребятам о зверятах».

НАСТОЯЩИЕ РАСКОПКИ

24 июля запланирована программа, которая покажет воочию работу археологов – «Древнее Египта. Археология под палящим солнцем Костенок». Посетители пройдут с экскурсией по действующему раскопу в Костенках и попробуют себя в роли исследователей. Детей ждут музейная экскурсия «Путешествие в каменный век» и занятие в археологической песочнице «В поисках исчезнувшего мира».

14 августа в Костенках отметят День археолога - в музее пройдет программа «Загадки палеолита». Откроется совместная с Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга выставка «Отражение миров: охотники палеолита и аборигены Сибири», посвященная сравнению быта человека каменного века и ныне живущих племен арктической зоны. Пройдут лекции, покажут фильм, посвященный 30-летию музея-заповедника. Для детей устроят квест «Приключения первобытных охотников», а волонтеры фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» расскажут, как первобытному человеку удалось приручить собаку. Подростки смогут пройти научно-познавательный квест «Наша стоянка»: с помощью карты сокровищ обнаружить необходимое для строительства лагеря и разыскать древние артефакты. Вечером песочное шоу покажет рисунки по сюжетам открытия стоянок в Костенках и пребывания Петра I. А завершится праздник бардовскими песнями у костра.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

26−27 августа в Костенках пройдет Международная научно-практическая конференция «Рогачевские чтения. Музей, археология, история», она носит имя инициатора образования в Костенках музея - Александра Рогачева. Приедут музейные эксперты из России и зарубежья. Одним из направлений конференции станет история крепости Костенск, который входил в Белгородскую черту, служившую защитой от нападения крымских татар.

- Служивые драгуны, которые жили в Костенске, защищали от вражеских набегов степняков правый берег Дона, - рассказал декан истфака ВГУ Владимир Глазьев. - Костенки - «многослойный» исторический памятник, который можно использовать для познавательного туризма.

АТЕЛЬЕ КАМЕННОГО ВЕКА

В сентябре в музее представят новый мастер-класс для подростков с театрализованным представлением «Ателье каменного века» и научно-популярный лекторий «Глазами Дона: как изменялся мир от доистории до наших дней». Посетители узнают о разных исторических периодах заселения Костенок: верхнем палеолите, когда первые люди пришли на эту территорию, раннем Средневековье - об эпизоде заселения берега Дона славянскими племенами и бытовании городка Костенск в XVII веке.

С сентября по ноябрь будет работать выставка «Археологический сезон-2021. В поисках артефактов», которая представит новейшие археологические находки сезона, обнаруженные на стоянках верхнего палеолита в Костенках и Борщево.

Завершит сезон интерактивный проект «Выживающие в холод», который расскажет о древней и современной фауне и приспособляемости животных и людей к жизни в суровых климатических условиях.