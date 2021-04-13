В Воронежской области увеличено финансирование адресной инвестпрограммы

Фото – правительство Воронежской области

В 2021 году на реализацию областной адресной инвестиционной программы планируют направить почти 15,4 млрд рублей. Эта сумма на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Основная часть средств – 8,6 млрд рублей – будет выделена из регионального бюджета, еще 6,4 млрд рублей поступит из федеральной казны и 307 млн из местных бюджетов. Об этом рассказали в облправительстве 13 апреля.

Как отметил губернатор Александр Гусев, именно состояние соцобъектов, а также хорошая инженерная инфраструктура во многом обеспечивает сегодня качество жизни жителей региона. Всего в рамках программы планируется построить и реконструировать 257 объектов.

– Это 14 детских садов, 16 школ, 50 объектов здравоохранения, 6 объектов социальной защиты, 9 объектов культуры, 21 спортивный объект, а также объекты коммунального обеспечения ОЭЗ «Центр» и прочее. Планируем дальнейшее развитие стратегической программы, – отметил глава области.

37 объектов должны быть введены в эксплуатацию уже в декабре 2021 года. В области появятся 8 новых детских садов для ребятишек Каширского, Богучарского, Рамонского, Верхнехавского, Острогожского и Поворинского районов, а также Воронежа. Свой первый учебный год начнут школы в микрорайоне Бабяково и в Новой Усмани. Кроме того, планируется завершить строительство пристройки спортзала к зданию Елань-Коленовской СОШ № 2 в Новохоперском районе.

Что касается объектов здравоохранения, то в этом году планируют строительство 8 ФАПов и 10 врачебных амбулаторий, а также каньона для лучевой терапии на территории областного клинического онкологического диспансера.

Еще в регионе появятся два спортивных объекта и пять объектов водоснабжения в Кантемировском, Новоусманском, Терновском, Аннинском и Панинском районах.

Также в 2021 году в области продолжат реализацию программы капитального ремонта. В региональном бюджете на нее заложили в 1,25 раза больше средств, чем в 2020-м – 2,3 млрд рублей. 655,9 млн рублей и 736 млн рублей направят на ремонт объектов сферы образования и здравоохранения, соответственно. На объекты культуры планируется выделить 394,5 млн рублей, социальной защиты – 293,2 млн рублей, физической культуры и спорта – 142 млн рублей.

Фото – правительство Воронежской области

Помимо этого, отремонтируют отдельные помещения в 192 школах, 15 детских садах, 18 учреждениях среднего профессионального образования, 47 медицинских учреждениях, 14 спортивных организациях, 31 учреждении культуры (включая дома культуры, библиотеки и театры) и в других соцучреждениях.