Александр Гусев: воронежское КБХА достойно представлено в космической отрасли

Лучшие сотрудники предприятия получили награды. Фото – правительство Воронежской области

12 апреля в воронежском дворце культуры имени 50-летия Октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. В актовом зале собрались сотрудники АО КБХА, ветераны отрасли и гости. Принял участие в церемонии губернатор Александр Гусев.

Первый полет человека в космос стал ярким, значимым событием во всем мире. И именно специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики сделали двигатель третьей ступени для корабля «Восток-1», на котором стал возможен выход в 1961 году человека во вселенную.

С приветсвенным словом выступил гендиректор АО КБХА Сергей Ковалев. Фото – правительство Воронежской области

– Воронеж принял непосредственное участие в том, чтобы состоялся первый полет человека в космос. Двигатель третьей ступени РД-0109 был сконструирован и изготовлен на воронежской площадке и сработал без замечаний. Сегодня, отдавая дань тем инженерам, конструкторам, рабочим, которые ковали победу, хочется вспомнить наших ветеранов. Пожелать им крепкого здоровья, терпения. А также поздравить нынешний коллектив, который успешно работает в новых условиях, – произнес во вступительном слове генеральный директор АО КБХА Сергей Ковалев.

В этот день лучшие сотрудники предприятия получили награды: от головного предприятия Роскосмос, правительства Воронежской области и мэрии. Региональные благодарственные письма специалистам отрасли вручил губернатор. Александр Гусев поблагодарил присутствующих за огромный вклад в космическую отрасль страны и пожелал дальнейших успехов.

– Сотрудники предприятия, ветераны создают непростые механизмы, которые помогают нашей родине стоять во главе космических проектов и доказывать, что инженерная, конструкторская мысль в России есть и может добиваться больших успехов. В лице нынешнего коллектива предприятия мы видим достойных продолжателей великих традиций. Уверен, что, преодолевая сложности, вы будете развивать предприятие, будете достойно представлены в космической отрасли. КБХА является одним из самых инновационных предприятий региона – это очень важный для нас факт, потому что правительство области поддерживает все процессы, связанные с развитием производства и внедряемыми инновациями. Это наша совместная деятельность, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку в этих процессах, – сказал губернатор.

В актовом зале ДК 50-летия октября собрались сотрудники АО КБХА, ветераны отрасли и гости

Сегодня АО КБХА не стоит на месте. В 2021 году продолжится реализация проектов модернизации производства гражданской продукции и ракетных двигателей. В 2020 году проведено 25 пусков ракетоносителей с жидкостными ракетными двигателями воронежской разработки. Наряду с опытными специалистами на предприятии работают молодые и перспективные ученые. Ни один пуск российского ракетоносителя в космос не обходится без двигателей из Воронежа. Как отметил главный конструктор предприятия Виктор Горохов, в данный момент продолжаются новые разработки.

– Сегодня мы работаем над созданием кислородно-водородного двигателя для «Ангары». Это задача № 1. А также приступили к созданию двигателя на кислороде и метане для многоразовых средств ведения, поскольку начался мировой тренд на покорение космоса. Двигатели должны несколько раз включаться в полете и обеспечивать приземление отделяемых частей ракеты. В этом помогает молодое поколение. Сегодня активно осваивает новые методы работы молодежь, особенно проектирование в цифре. Для меня радостно, что они не только владеют инструментарием, но и знают, как делать двигатель, – поделился главный конструктор КБХА Виктор Горохов.