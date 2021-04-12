Последние новости Воронежа на 12 апреля 2021 года: сгоревшие многоэтажка и поле травы, нападение волка и победа «Факела»

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще 28 современных автобусов прибыли в Воронеж. Ранее в город доставили 30 таких же машин. Все они будут работать на маршрутах МТК «Воронежпассажиртранс». Вторую партию автобусов распределят на магистральные маршруты новой сети №№ 8, 9КС, 49. Они выйдут на линию, как только получат лицензию и другие необходимые документы. Ранее приобретенные 62 низкопольных автобуса уже курсируют на маршрутах №№ 6, 9КА, 14В.

Жители Борисоглебска сообщили о нападении животного, внешне похожего на волка, на супружескую пару. Зверь якобы набросился на мужчину и укусил его несколько раз. После непродолжительной борьбы человек победил – животное погибло. Труп животного забрали на экспертизу, а мужчина обратился за медпомощью в райбольницу и полицию. Специалисты выясняют: был ли это действительно волк или местные спутали его с обычной дворнягой.

Рабочие продолжают восстанавливать 80-квартирный дом по улице Еремеева. Коммунальщики уже завершили демонтаж кровли, в ближайшее время специалисты займутся восстановлением систем отопления и электроснабжения. Крупный пожар в пятиэтажке случился поздним вечером 9 апреля. 177 жильцов пришлось эвакуировать. В доме полностью сгорела кровля, повреждено отопление и дымоходы. Власти Воронежа приняли решение провести ремонт за счет городского бюджета.

А накануне сухая трава несколькими очагами загорелась в Нижнедевицке. Местные переживали, что огонь может перекинуться на дома, однако в региональном ГУ МЧС успокоили - угрозы угрозы ничему нет.

Воронежский «Факел» после двух неудачных матчей победил ивановский «Текстильщик». Матч окончился со счетом 1:0. Таким образом наша команда набрала 53 очка и временно перебралась на 9 место.