Воронежский космонавт Анатолий Филипченко: «Юрий Гагарин делился с нами добычей на охоте»

Анатолий Филипченко - второй по старшинству из советских космонавтов. Фото: кадр с видео Роскосмоса.

В истории Воронежской области есть всего два космонавта. Именем одного из них, Константина Феоктистова, названы улицы в Воронеже и в Россоши. Увы, его уже нет в живых. Но есть еще один наш земляк, в честь которого почему-то названа улица не в Воронеже, а в Липецке. Зато ему обязана своим названием воронежская хоккейная команда «Буран». Такой позывной во время полетов был у родившегося в поселке Давыдовка тогда Острогожского уезда, а сейчас Лискинского района, космонавта № 19 Анатолия Филипченко.

Три года назад на официальном сайте хоккейного "Бурана" Анатолия Филипченко поздравляли с 90-летним юбилеем. Фото: с сайта ХК «Буран»

Анатолию Васильевичу сейчас 93 года, он живет в Звездном городке под Московой. Он – один из оставшихся в живых космонавтов первых двух отрядов. Старше него всего на несколько месяцев только Владимир Шаталов.

Перед 60-летним юбилеем первого полета в космос нам удалось пообщаться с легендой советской космонавтики.

- Анатолий Васильевич, вы хорошо знали Юрия Гагарина. Каким его запомнили?

- Юрий был младше меня на шесть лет. Коммуникабельный был человек, доброжелательный. В основном с ним общались на охоте. Запомнилось, что Гагарин всегда делился добычей с теми, кому не повезло. Понятно, что ему выбирали хорошее место для стрельбы, человек заслуженный. А палил он по уткам и другой живности достаточно метко.

- Делился опытом своего первого полета?

- Разве что в психологическом плане. Понятно, что очень сложно было. Никто же не знал, откажет техника или нет, перенесет организм нагрузки или не выдержит. Как таковых задач тогда не ставили. Важен был сам факт покорения космоса.

- А каким помните Сергея Королева?

- Человек увлекающийся и при этом очень простой в общении. Не таил обиду, хотя в свое время сидел в тюрьме. Кстати, рассказывал нам, как там едва не погиб, как его потом взяли на Урал в конструкторское бюро под руководством Валентина Глушко, который тоже сидел. Тогда вообще многие под репрессии попадали по доносам.

- У вас во время первого полета была нештатная ситуация, которая едва не привела к трагедии. Можете о ней рассказать?

- Когда заканчивался полет с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко, уже входили в верхние слои земной атмосферы (мы это называем «зацепиться»), одно из устройств не сработало с первого раза. Я Волкову указание даю, как это исправить. А он с начала не до конца понял. Пришлось матом пояснить. А что делать? Если бы эту накладку оперативно не устранили, весь экипаж мог погибнуть.

- Что помните из подготовки к полетам?

- Во-первых, в те времена профессия космонавта была так популярна, что конкурс был сумасшедший. Помню, когда меня отбирали, из 1500 кандидатов осталось всего 15. А дальше нас очень тщательно готовили. Задолго до полета в космос. Очень серьезный подход к этому был.

- А сейчас общаетесь с космонавтами из первых отрядов?

- Так не с кем уже. Остался только Владимир Шаталов, который меня немного старше. Мы в Звездном городке по соседству живем. Он, я и два инженера, один сейчас живет в Москве, другой на Украине. Вот и все. К сожалению, космос отнимает много здоровья. Особенно опасны даже не перегрузки, а состояние невесомости. На сердце плохо сказываются. А вот у меня понемногу отказывают ноги. Сейчас, в основном, с ходунками передвигаюсь. На малую родину, в Воронеж, в Острогожск, где учился в школе, в Давыдовку в последний раз ездил в 2014 году. Теперь уже, видимо, не смогу.

- Как сейчас оцениваете развитие российской космонавтики?

- Трудно судить со стороны. Скорее, выскажу пожелание. Давно пора нам сделать свою орбитальную станцию. Нынешней мы пользуемся напополам с американцами. Это, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, не очень хорошо. Китайцы уже создали свою станцию. И правильно сделали.

Справка «КП»

Анатолий Филипченко родился в селе Давыдовка 26 февраля 1928 года. Учился в Острогожске в школе № 2. В 1947 окончил 6-ю Воронежскую спецшколу ВВС в Липецке (находилась на улице Ушинского, 8), в 1950 — Чугуевское военное авиационное училище летчиков.

После учебы служил в авиационных частях ВВС СССР. Начинал службу старшим лётчиком, потом командиром звена, заместителем командира эскадрильи. С 1950 по 1963 годы был старшим летчиком-инструктором управления 119-й истребительной авиационной дивизии в Одесском военном округе.

Анатолий Филипченко до полетов в космос долго летал на самолетах. Фото: кадр с видео Роскосмоса.

В 1963 году был зачислен в отряд космонавтов, в нем он находился 16 лет – до 1979-го. Первый полёт Анатолий Филипченко совершил с 12 по 17 октября 1969 года корабле «Союз-7» вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. В программу полета входила стыковка с космическим кораблём «Союз-8». Она не состоялась из-за технических неполадок. Общая продолжительность полета составила 4 дня 22 часа 40 минут и 23 секунды.

В 1973 году был назначен командиром экипажа, проходившего подготовку к совместному советско-американскому космическому полёту (ЭПАС).

Второй полет совершил со 2 по 8 декабря 1974 года на космическом корабле «Союз-16» вместе с Николаем Рукавишниковым. Он проходил в рамках подготовки к проекту ЭПАС. Общая продолжительность полета составила 5 дней 22 часа 23 минуты и 35 секунд.

Анатолий Васильевич летал в космос два раза. Фото: кадр с видео Роскосмоса.

С 1978 года - генерал-майор авиации.

С 1978 по 1988 годы работал начальником управления Центра подготовки космонавтов. С 1989 по 1992 гг. был заместителем директора Харьковского ОКБ средств технического обучения и директором Московского филиала.