День воронежского ДСК прошел в ВГТУ

На мероприятии обсудили актуальные вопросы профессиональной подготовки молодых специалистов и их трудоустройства

В Воронеже 8 апреля на базе бизнес-инкубатора им. Ю. М. Борисова прошло крупное карьерное мероприятие «День ДСК В ВГТУ» под девизом «Я – строитель будущего». Представители предприятия и вуза, студенты, а также ветераны отрасли обсудили актуальные вопросы профессиональной подготовки молодых специалистов и их трудоустройства. По итогам ДСК и Воронежский государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве.

Открылось мероприятие несколькими выставками. Опорный вуз экспонировал два направления своей работы – «Центр коллективного творчества» и «Дорожные лаборатории», новые разработки которых позволяют качественно строить объекты и продлевают срок их эксплуатации. Крупный воронежский застройщик в свою очередь презентовал историческую ретроспективу своих достижений за пять десятилетий под названием «ДСК – вчера, сегодня, завтра…».

Опорный вуз показал Центр коллективного творчества и Дорожную лабораторию

Было отмечено, что университет и один из крупнейших воронежских застройщиков сотрудничают многие годы. Большая часть сотрудников ДСК заканчивали ВГАСУ или ВГТУ, но современные технологии не стоят на месте и требуют от молодых специалистов новых качественных знаний и умений.

Как рассказал почётный гость мероприятия сенатор Совета Федерации ФС РФ от Воронежской областной Думы Сергей Лукин, сегодня подготовка высококвалифицированных кадров должна быть на более высоком уровне, чтобы студенты после выпуска могли без промедления окунуться в производство и показать научные основы в соединении с производственной практикой. Тогда, по мнению сенатора, будет результат развития экономики.

– Задача, которая сегодня стоит перед Министерством науки и образования РФ и производственными коллективами – создать ту систему образования, которая необходима для сегодняшнего развития экономического потенциала как Российской Федерации, так и каждого региона. Научная практика должна быть интегрирована в производство. Вызов времени подтверждает – без науки производство не может двигаться, – пояснил Сергей Лукин.

Сегодня на предприятиях требуется быстрейшая интеграция в рабочий процесс

Основная проблема, которая волнует воронежских работодателей – это нехватка практической подготовки у молодых специалистов. При этом на предприятиях требуется быстрейшая интеграция в рабочий процесс. В ВГТУ ищут пути решения этого вопроса и тщательно пересматривают учебный план, чтобы ребята на третьем-четвертом курсе уже работали на строительных площадках и получали практические компетенции. Есть и еще одна идея в опорном вузе – готовить кадры адресно, выявляя у предприятий, какие специалисты конкретно нужны.

– У нас также состоится круглый стол с руководителями подразделений ДСК. Они поделятся с заведующими кафедр ВГТУ, какой специалист нужен. Научные работники возьмут себе это в повестку и выпустят уже этим летом специалистов, на те места, которые есть. Если эта практика будет успешной, то мы применим ее в работе с другими предприятиями, – рассказал врио ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин.

Также он поделился планами опорного вуза, у которого новая стратегия – удовлетворение экономических потребностей региона. ВГТУ активно ищет стратегических партнеров, и перспективный воронежский застройщик ДСК – один из них. Компания не только занимается строительством жилых домов и соцобъектов, но и осваивает новые технологии, переходя к работе «полного цикла», который также включает в себя, например, градостроительное планирование или применение ВIM-технологий. Последние, кстати, активно внедряются в учебный процесс в «опорном».

– Мы хотим открыть на базе университета региональный центр компетенции в области ВИМ-технологий, с региональными властями мы уже ведем переговоры, делаем первые шаги по организационному, техническому, финансовому планированию. С ДСК у нас полное понимание – отработать технологию на несколько пилотных проектов, – пояснил Дмитрий Проскурин.

На пленарном заседании ДСК и опорный вуз подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о прохождении практики студентами в строительной компании и о возможности повысить квалификацию сотрудникам ДСК на базе ВГТУ.

На пленарном заседании ДСК и ВГТУ подписали договор о сотрудничестве

– Сегодня основная задача – взаимные договорные отношения между вузами и представителями бизнеса. Молодежь нужно не бояться принимать на работу. Мы в компании отслеживаем студентов, начиная с 3-4 курса, они проходят у нас практику, и мы видим их навыки. Сейчас нужно законодательно помочь организовать так, чтобы обучение в воронежских вузах или колледжах шло без отрыва от производства. Но здесь должен быть взаимный интерес, – пояснил гендиректор АО «ДСК» Андрей Соболев.

Ветеранов строительной сферы наградили памятными подарками и сделали общее фото

После этого состоялось награждение памятными подарками ветеранов строительной сферы, а далее последовали круглые столы и мастер-классы.