Выходные в Воронеже: хиты Бабаджаняна, фильм про Бунина, детский стендап

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛЬМ ПРО БУНИНА

9 апреля в Воронеже пройдет премьера фильма «Иван Бунин. Возвращение в Россию», который снял режиссер Александр Никонов. Автор создал картину к 150-летию нашего прославленного земляка, первого русского лауреата Нобелевской премии в области литературы. Съемки проходили в 2020 году в различных городах России.

Фильм «Иван Бунин. Возвращение в Россию» - третья часть эпопеи «Три чаши одной жизни». Его уже показали в Грассе (Франция). Воронежцы могут увидеть картину о нашем земляке в 18.00 в кинотеатре «Спартак». Показ будет свободным.

ХИТЫ БАБАДЖАНЯНА

9 апреля Губернаторский эстрадно-духовой оркестр исполнит произведения Арно Бабаджаняна. Программу посвятили 100-летию маэстро.

Большинству Арно Бабаджанян известен как автор шлягеров, но среди его сочинений немало серьезной академической музыки, которую исполняли Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах, Эмиль Гигельс и другие выдающиеся музыканты. Программа Губернаторского эстрадно-духового оркестра максимально показывает весь спектр творческого наследия Бабаджаняна. В нее вошли такие популярные песни, как «Благодарю тебя», «Судьба», «Море зовет», «Твои следы», «Верни мне музыку», «У разведенного моста» (солисты Елена Старкова, Светлана Шкарупина, Владислав Бирюков), а также «Армянская серенада» (соло на трубе Александр Новиков) и «Героическая баллада» для фортепиано с оркестром (солист Михаил Князев).

Начало концерта филармонии в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

10 апреля в Воронеже в рамках проекта "Школа хранителей наследия" состоится мастер-класс историка и краеведа Александра Акиньшина "Архитектурное наследие Воронежа".

Он пройдет в 14.00 в конференц-зале Дома молодежи (пр.Революции, 32, 3 этаж, аудитория 301). Вход свободный по регистрации.

ДЕТСКИЙ СТЕНДАП

Первый детский книжный стендап в рамках литературного марафона «Читай-Болтай» состоится в Воронеже 11 апреля. Первый выпуск шоу интеллектуальных стендапов «Кот Бродского: говорят подростки» пройдет на малой сцене театра драмы. Четверо участников расскажут воронежцам о четырех книгах, объединенных темой будущего планеты, общества, личности. Тезисы будут заданы романами в жанре антиутопия и постапокалипсис - «Город без войны» С. и Н. Пономаревых, «Живущий» Анны Старобинец, «Сириус» Стефана Сервана и «Город» Клиффорда Саймака.

Зрители смогут задать стендаперам вопросы. В конце выпуска выберут лучшего спикера вечера. Начало в 14.00, вход свободный.

КУКОЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

11 апреля в музее имени Крамского в рамках выставки авторских кукол пройдет мастер-шоу Николая Павлова «Лепка головы куклы». На мастер-классе в режиме реального времени он покажет этапы создания головы куклы из запекаемого пластика. А также расскажет о видах пластиков, особенностях работы с запеканием, познакомит с технологией изготовления и обработки, а также с инструментами для работы. И откроет секреты, облегчающие работу создания куклы. Начало в 14.00.

КОНЦЕРТ К 50-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

50-летие Воронежского института искусств отметят концертом в Никитинской библиотеке. Преподаватели Евгений Фадеев и Станислав Фролов, сами в прошлом выпускники института искусств, исполнители с большим стажем, к юбилейной дате подготовили программу «Из современности в современность», в которую включили «Прелюдию» и «Галоп» из сюиты Воан-Уильямса, «Сонату для альта» воронежского композитора Шишкина и «Концерт для альта с оркестром» Бартока.

Концерт пройдет 11 апреля в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа Никитинской библиотеки.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАМОНТ В ПЕСОЧНИЦЕ

Воронежцы могут поиграть в археологов и палеонтологов и «раскопать» мамонта. В музее-заповеднике «Костенки» приготовили для посетителей интерактив. Раскопать скелет древнего животного можно в специальной песочнице. Резервуар ее наполнен специальным песком, не пачкающим руки.

- Чтобы обнаружить кости мамонта, нужно проявить терпение и аккуратность: если повредить находку, она разрушится, и игра закончится. Но если вжиться в роль настоящего археолога и правильно ее расчистить, часть скелета загорается зеленым и «извлекается» из раскопа! В конце игры появляется текст, рассказывающий о мамонтах в Костенках, поэтому интерактив очень познавателен, - отметили в музее.