В Воронеже депутаты обсудили вопрос о постановке на учет городских зеленых территорий

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Депутаты воронежской горДумы считают необходимым решить вопрос с постановкой на кадастровый учет городских озелененных территорий. Об этом шла речь на минувшем заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию 8 апреля. Перед парламентариями с докладом выступила главный архитектор Людмила Подшивалова.

Сохранение зеленых территорий – одна из главных проблем городских агломераций сегодня. Воронеж не является исключением. На сегодняшний день, по словам госпожи Подшиваловой, уже поставлены на кадастровый учет 290 территорий. До конца года кадастровый номер приобретут 45 зон. Они сейчас обозначены на карте правил землепользования и застройки (ПЗЗ) как зоны Р0 – рекреационного назначения. В этом случае на них нельзя производить никаких строительных работ, в том числе по возведению жилья. Согласно правилам, зеленые насаждения должны занимать 75% этих зон и только на 25% участка допускается установка объектов малых архитектурных форм.

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На заседании парламентарии напомнили главному архитектору о недавнем скандале с участком на набережной водохранилища возле ДК им. Кирова на Левом Берегу. В частности, депутат Алексей Панфилов попросил прокомментировать, как дела обстоят там сейчас. Людмила Подшивалова пояснила, что прибрежным территориям, в том числе и набережной Авиастроителей, присвоен вид особой туристической рекреационной зоны. Это говорит о том, что в будущем территории будут развивать и благоустраивать, учитывая туристическую привлекательность.

Кроме того, есть еще 52 зеленые зоны, с которым необходимо решить вопрос о постановке на кадастровый учет. Они входят в состав больших участков, например, таких как территория ДК имени Коминтерна, ТЭЦ. Некоторые их них находятся в частной собственности.

В Воронеже создадут рабочую группу из сотрудников управления главного архитектора города, экологии, УИЗО, которая и займется рассмотрением вопроса постановки на учет каждого такого участка в отдельности. Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию городского парламента Константин Ашифин и депутат Роман Жогов высказали пожелания о том, чтобы в ее состав были обязательно включены и депутаты горДумы.

Также на заседании парламентарии обсудили зоны, находящиеся в ведении лесфонда, которые можно поставить на кадастровый учет. Благодаря этому, Воронеж приобрел бы дополнительные большие площади озелененных участков. Но последнее слово в этом деле за федеральными властями. Депутаты пришли к выводу, что вопрос надо в ближайшее время проработать с сотрудниками департамента лесного хозяйства Воронежской области.

Ирина Шабанова