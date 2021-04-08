Избиение или инсценировка: в Воронежской области подросток обвиняет полицейского в рукоприкладстве

Как за превышение полномочий, так и за ложный донос грозит уголовная ответственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Воронежем разгорается скандал, главными участниками которого стали подросток и полицейский. 16-летний юноша обвинил оперуполномоченного в избиении из-за отказа подписывать объяснение. Правоохранитель, в свою очередь, утверждает, что парень сам себя травмировал, чтобы не отвечать за кражу.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Кирилл* вместе с бабушкой, дедушкой и двумя дядями живет в селе Старая Хворостань Лискинского района. Прошлым летом после девятого класса подросток поступил в железнодорожный техникум. Но учеба на электромонтера не задалась, и парень вернулся домой. Снова приступить к обучению, но уже по другой специальности - попроще - решил следующей осенью.

С 2018 по 2019 год подросток состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за распитие алкоголя. В остальном серьезных проблем у Кирилла не было. Отправной точкой конфликта с правоохранителями можно считать конец февраля. В это время в селе случилась квартирная кража. Из дома вынесли обогреватель, газовый баллон и еще кое-какое имущество.

Оперативники получили информацию, что к преступлению могут быть причастны двое местных: 35-летний Сергей и 16-летний Кирилл. Обоих вызвали в Давыдовское отделение полиции. Старший во всем сознался и сказал, что действовал один. Подросток в сопровождении дяди и бабушки подписал объяснительную и отправился домой.

Однако уже на следующий день в село приехала дачница и увидела, что ее дом тоже «обнесли»: пропали все металлические элементы печи (плита, дымоход, двери). Это жилище оказалось по соседству с ранее обворованным. Поэтому полицейские еще раз навестили задержанного, а он рассказал, что подходящее по описанию железо несколько дней назад ранним утром принес к нему Кирилл. Парня вновь вызвали в отделение. О том, что происходило дальше, версии расходятся.

СЕМЬЯ ПОДРОСТКА: «ОПЕР УДАРИЛ В ЛИЦО»

Бабушка юноши Анна Петровна утверждает, что оперативник Дмитрий озлобился после их первой встречи. У него никак не получалось связать кражу с подростком. Но тогда в отделении присутствовал еще и дядя, поэтому все прошло спокойно.

- Второй раз мы приехали сами. Один оперативник сидел спокойно за столом, а этот второй разошелся. Начал заставлять подписывать бумаги, хотел брать отпечатки пальцев. Я спрашиваю: «А с чего у свидетеля их должны брать?» Но он всем видом показывал, что своего добьется, - вспоминает женщина.

По ее словам, их с внуком продержали в кабинете больше трех часов.

- Сотрудник все время провоцировал. Штрафами угрожал. Я встала между ними и говорю Кириллу: «Не смей трогать, он же при исполнении. Тебя в колонию отправят». Но внук начал прорываться к двери. Тогда оперативник и ударил его по лицу. Прямо между глазом и лбом. Я стала кричать: «За что избиваете?!» Схватила телефон и начала звонить сыну. Оборачиваюсь через несколько секунд, а у внука полный рот крови. Что такое? Он мне говорит, мол, оперативник его об стол лицом ударил. Но этого я не успела увидеть.

По словам бабушки, от скорой, которую вызвали полицейские, они отказались. Позже самостоятельно поехали к медикам и следователю. В СК назначили судмедэкспертизу. Как рассказала Анна Петровна, в заключении указано, что у парня разбита губа, прикушен язык и на лице следы от удара кулаком.

- У него и так плохое зрение, а теперь совсем упало… - негодует женщина.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ: «ПОДОШЕЛ К СТОЛУ И НАЧАЛ БИТЬСЯ»

Старший оперуполномоченный Давыдовского отделения полиции работает в МВД около 15 лет.

- 1 марта подросток с бабушкой пришли в отдел, - рассказал нам Дмитрий. - Коллега разъяснил парню все права и начал принимать объяснение. Напечатал со слов юноши, что тот не причастен к краже. Непонятно, почему он не стал его подписывать. Мы предложили подростку снять отпечатки пальцев и пройти полиграф, но он отказался. После чего позвонил дяде с бабушкиного телефона (своего при нем не было). Попросил лист с ручкой, начал что-то писать под диктовку родственника, потом стал требовать понятых. Заявил, что хочет им что-то рассказать. Привели понятых, но они его так и не дождались. Все это время он продолжал параллельно разговаривать с дядей. В какой-то момент посмотрел по сторонам - видимо, проверял, есть ли камеры. И тут же подошел к столу - дважды ударился головой.

В момент инцидента, по словам полицейских, один оперативник находился за компьютером - записывал объяснения, второй - Дмитрий - стоял в дверном проеме, бабушка сидела на стуле, а подросток ходил по комнате.

- Когда я услышал грохот, то подумал, что он кулаком ударил по столу. Но нет - буквально упал лицом на деревянную поверхность. А потом подошел ко мне и сказал, что это я его избил. Хотя я вообще к нему не прикасался, - продолжает полицейский.

По словам Дмитрия, на лице у парня в тот момент практически не было ссадин. Оказалась разбита только нижняя губа. Сотрудники отдела вызвали скорую, но подросток от помощи отказался. Уже позже у него «нарисовался» ушиб лица и заявление в Следственный комитет. Кстати, обратился к силовикам дядя несовершеннолетнего. Мужчину ранее судили за кражи, изнасилование и оскорбление представителей власти.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О СЛУЧИВШЕМСЯ

Как стало известно корреспонденту «КП-Воронеж», следователям поступила аудиозапись, на которой якобы Кирилл рассказывает знакомому, как инсценировал побои. Сначала - в отделе, а потом еще и добавил дома. Сам подросток отрицает, что это его голос. А бабушка слегка путается, объясняя происхождение аудио:

- К местному мужчине приехали полицейские и дали диктофон. Он позвал к себе Кирилла и заставил сказать то, что им нужно. А потом к нему подъехали другие ребята, спросили: «Зачем ты такое делаешь?» Он упал на колени и начал просить прощения, мол, его запугали. Но на записи не Кирилл.

Кроме того, появилась информация, что согласно судебно-медицинской экспертизе полученные подростком травмы не соответствуют описанию ударов, которые ему якобы нанес полицейский.

Однако официально это пока не подтверждается. Как и подлинность аудиозаписи. Во всех нюансах будут разбираться следователи, которые возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Пока - просто по факту случившегося, без конкретного фигуранта. Участникам конфликта придется пройти долгий путь процессуальных процедур. А следствию - отделить реальные обстоятельства от эмоций, которыми уже начинает обрастать эта резонансная история в процессе бурного общественного обсуждения.

- Статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. О случившемся рассказал только жене. Хорошо, что дети еще маленькие и ничего не понимают. Родителей волновать не стал, - объясняет оперуполномоченный Дмитрий. - Мне кажется, таким образом подросток хочет избежать ответственности за свои нарушения. Но выбрал вот такую линию обороны. Обидно, конечно, что даже если следователи разберутся, то парню за донос практически ничего не будет: там наказание значительно мягче.

*Все имена героев изменены.