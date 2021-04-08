"Кормим из шприца по часам": в Воронеже выхаживают пятерых осиротевших бельчат

Фото из группы помощи диким животным "Сердце леса" в соцсети "Вконтакте"

Воронежским зооволонтерам принесли пятерых новорожденных бельчат. Малышей доставили из села Чертовицы с дачного участка.

- Нам позвонили местные жители и пояснили, что мама-белка погибла, - рассказала «Комсомолке» Анитка Дикая, руководитель общественного движения помощи диким животным "Седце леса" . – Мы с волонтерами поехали по указанному адресу и в скворечнике обнаружили 20-дневных детенышей - три девочки и два мальчика. Владельцы участка, пожилая пара, рассказали подробности трагедии.

По их словам, белка жила и выращивала потомство в скворечнике на их участке уже не первый год. Неподалеку стояла бочка для сбора дождевой воды. В один из дней хозяин обнаружил в ней погибшую маму-белку. Вероятно, она спустилась, чтобы напиться воды, но не удержалась на краю и сорвалась в воду. Пытаясь выбраться, зверек отчаянно хватался за острые края бочки, но только стесал себе пальцы.

Пенсионеры очень горевали из-за того, что стали невольными виновниками гибели животного, но еще больше их тревожила судьба осиротевших бельчат. Тогда они позвонили в воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса». Приехавшие волонтеры достали бельчат из гнезда и забрали их на выхаживание.

Фото из группы помощи диким животным "Сердце леса" в соцсети "Вконтакте"

Сейчас волонтеры кормят малышей по часам специальной молочной смесью для щенков при помощи шприца. К счастью, у бельчат хороший аппетит. За несколько дней они прибавили в весе аж по пять граммов. А для таких крошек это отличный результат, признаются зоологи. Как только бельчата подрастут, их попытаются вернуть в лес.