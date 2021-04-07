Воронежские ученые презентовали новый мобильный космический буксир «Борис», работающий на спирту

Дмитрий Шматов и Татьяна Башарина c демонстрационной моделью "Бориса". Фото: Елена Кундетова.

В Воронежском государственном техническом университете в кооперации с городским научно-производственным предприятием разработали модель космического буксира «Борис». Сотрудники вуза провели презентацию аппарата.

«ОЖИДАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ГРУЗОВИКА МОЖЕМ СОКРАТИТЬ ДО НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ»

- Этот буксир предназначен для выведения на орбиту космических аппаратов с различными грузами, например, космическими спутниками, - рассказал помощник первого проректора, заместитель завкафедрой ракетных двигателей ВГТУ Дмитрий Шматов. – У буксира будет жидкостный ракетный двигатель. Он сделан с использованием новейших технологий, то есть, полностью напечатан. В перспективе планируем освоить три высоты: 800 километров, 1,5 тысячи км и окололунная орбита. Планируем, что он будет хорошо востребован. На данный момент, чтобы вывезти спутники на орбиту, приходится дожидаться очереди в Роскосмосе. Ракета-носитель «Протон» рассчитана на достаточно большой груз, и ради мелких спутников его «гонять» экономически нецелесообразно. Ждать приходится до полугода. А с помощью нашего буксира этот срок можно сократить до нескольких недель, максимум до месяца.

- Какое время займет производство буксира?

- Предсерийный образец разгонного блока можно сделать за два-три года, а на ракету-носитель уйдет не менее пяти лет.

Разгонный блок в разрезе. Фрагмент презентации. Фото: принтскрин видео.

«БОРИС» ПОБЕДИЛ «СМРАД»

Об конструктивных особенностях «Бориса» подробнее рассказала руководитель студенческого конструкторского бюро ракетно-космической техники ВГТУ Татьяна Башарина:

- В России сейчас подобных аналогов нет. Похожий буксир «Тор» работает на твердом топливе. А у нас классическая модель – на этиловом спирту и кислороде. Она, помимо всего прочего, очень экологична. Другие подобные буксиры, в том числе зарубежные, при сгорании очень сильно загрязняют атмосферу, так как состоят из токсичных материалов. А у нас все натуральное.

- Почему придумали такое название «Борис»?

- Это аббревиатура – блок орбитального размещения искусственных спутников. Первоначально думали окрестить его «СМРАД» - сверхлегкий разгонный аппарат довыведения. Но решили, что «Борис» благозвучнее. К тому же у этого названия есть дополнительная смысловая нагрузка, так как он работает на спирту (улыбается).

Так выглядит демонстрационная модель "Бориса". Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.

«БОРИС» МОЖЕТ ПОДБИВАТЬ ВОЕННЫЕ ДРОНЫ

Перспективы практического использования буксира обрисовал Дмитрий Шматов:

- Он может быть применен в научных исследованиях, для них востребованы как раз достаточно большие высоты, которые обычно в коммерческих целях редко используются. А наш буксир может доставить их аппаратуру на нужные орбиты. Еще одна сфера его возможного использования – метеорологические исследования. Рассматриваем перспективы сотрудничества с крупной агрокомпанией – чтобы отслеживать из космоса состояние ее полей. Есть вероятность того, чтобы делать на основе буксира небольшие ракеты, нейтрализующие вражеские дроны. Используемый сейчас пластиковый электромагнитный автомат крайне неэффективен для этих целей.

- Как планируете запустить буксир в производство?

- Можно делать с нуля собственное производство с постройкой завода, инфраструктуры. Тогда на это придется потратить 1,5-2 миллиарда бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных. Склоняемся к более экономному варианту – просто сделать предсерийный образец ракеты-носителя. Это расходы порядка 300 млн рублей и еще 150 млн – софинансирование. По разгонному блоку расходы скромнее: по нашим прикидкам, 30-40 миллионов рублей. Огневые испытания сначала планируем провести на стенде в Санкт-Петербурге, на этот счет уже есть договоренность. А дальше планируем действовать в кооперации с КБХА. Там есть все для дальнейших, более сложных испытаний

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Диаметр разгонного блока разрабатываемого образца буксира - 1 метр.

Вес с заправленными топливными баками - около 65 килограммов. А вместе с ракетой-носителем - от 20 тонн.

Максимальная полезная нагрузка в составе ракеты-носителя (то есть, вес доставляемой на орбиту аппаратуры) - 250 килограммов.