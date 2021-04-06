Воронежские санитарные врачи рассказали, планируют ли закрывать пляжи

Пока на пляжах комфортно себя чувствуют только "моржи". Но лето уже не за горами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хотя сейчас еще довольно холодно, уже меньше двух месяцев остается до лета. И уж точно всем хочется тепла и нормального отдыха у воды. Без «ковидных» ограничений, которыми пугали в 2020 году. На этот раз санитарные врачи настроены любителей купания и летнего загара не «кошмарить».

- По крайней мере на данный момент, речь при посещении пляжей идет лишь об одном ограничении. По-прежнему рекомендуем соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Закрывать пляжи сложившаяся эпидемиологическая обстановка не требует. Если ничего в этом плане не изменится, люди смогут отдыхать у воды практически как обычно, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Скорее всего, в 2021 году на пляжах будут рекомендовать только соблюдать социальную дистанцию. Фото: Павел КЛОКОВ

В казенном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» пояснили, как сейчас обеспечивают безопасность немногочисленных моржей, которые рискуют лезть в воду:

- В районе санатория имени Горького для предотвращения ЧП на воде дежурит катер на воздушной подушке. Пока еще на водохранилище сохраняется лед. Эта техника очень хорошо двигается по нему, когда он уже хрупкий. По нашим прогнозам, главный воронежский водоем на 90 процентов очистится от ледяного покрова 15-16 апреля. Что касается рек, то Воронеж и Дон уже свободны от него. На изгибах Хопра и на Савале лед еще частично есть.

- Когда начнете обследовать водоемы в районе пляжей?

- Весна в этом году нормальная, не аномально теплая. Поэтому рассчитываем начать водолазные работы после майских праздников. Дно обследуют после того, как поступят соответствующие заявки. Они могут быть и от властей, и от, скажем, владельцев частных пляжей. Напомним, также, что навигационный сезон у нас в этом году начинается 2 июня. До этой даты суда, зарегистрированные в ГИМС (это не касается обычных лодок и байдарок), на водоемах появляться не должны, чтобы не мешать нересту рыбы.

- Насколько сильно обычно засорено дно после зимы?

- Мусора, как правило, не очень много. Никто не застрахован от пьяницы, который теоретически может что угодно в воду зашвырнуть. Но большинство людей все-таки адекватные и в воде не мусорят. То, что обнаруживаем на дне, чаще всего попадает туда со льда, когда он тает.