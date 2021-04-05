Последние новости Воронежа на 5 апреля 2021 года: прощание с маршрутками и утонувший рыбак

Что случилось в столице Черноземья за выходные. Фото: Максим ГОРОХОВ

С сегодняшнего дня изменятся маршруты автобусов № 52 и № 60Б. Ранее их планировали ликвидировать, но потом решили просто скорректировать. Так автобусы №52 вместо улицы Лермонтова проследуют по улице Розы Люксембург до конечной остановки «Центр реабилитации», а затем по Калининградской. А маршрут № 60Б пройдет через Лермонтова вместо улиц Розы Люксембург и Калининградской.

А вот водители маршрута № 49А, который все-таки решили убрать, простились с ним траурной церемонией. Горожане выложили в соцсети фото, на которой работники держат табличку с номером, а на нем - черная ленточка.

В минувшую субботу в районе улицы Острогожской под лед провалился рыбак. После звонка очевидцев на место выехали спасатели, они достали мужчину из полыньи, доставили на берег и передали медикам скорой помощи. Однако врачи лишь констатировали смерть горожанина. Специалисты просят не выходить на весенний лед, ведь это опасно для жизни.

Воронежский «Факел» прервал серию из семи побед. Вничью окончился матч с нефтекамским «Нефтехимиком». Команды отправили по одному мячу в ворота соперника. Таким образом «Факел» набрал 50 очков, но опустился на десятое место. Следующий матч наша команда проведет 7 апреля против «Алании» из Владикавказа. Клуб занимает сейчас четвертое место.