Воронеж – единственный город, где на Благовещенье ради забавы гибнут сотни перелетных птиц

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Ежегодно в Воронеже на Благовещенье гибнут сотни перелетных птиц. О масштабах уничтожения пернатых в угоду традиции выпускать их на волю в церковный праздник рассказали на круглом столе, организованном Центром охраны животных «Наша природа».

ТЕСНЫЕ КЛЕТКИ БЕЗ ВОДЫ И НОРМАЛЬНОГО КОРМА

Сразу оговоримся, что к православным традициям акции с выпуском птиц не имеют никакого отношения, более того – епархия их не поддерживает. Но обряд продолжает жить, во многом потому, что его поддерживают горожане, покупающие птиц из жалости или в стремлении прикоснуться к празднику. При этом люди не задумываются, откуда эти птицы, в каких условиях они содержатся и что ждет их после выпуска «на волю». А ждет их практически неминуемая гибель. Несчастных пернатых ловят с ранней весны и неделями, а то и месяцами держат в тесных клетках, зачастую без воды и нормального корма. Многие из них гибнут еще до праздника Благовещения. Но у продавцов живым товаром все риски застрахованы: они ловят пленников с учетом неизбежных потерь. Кстати, объявления о продаже перелетных птиц за символические 100-150 рублей легко можно найти и в интернете. Те же птицы, что доживают до выпуска, находятся в таком плачевном состоянии, что не способны взлететь и падают неподалеку, становясь добычей собак и кошек.

- В 2019 году волонтеры подобрали в местах продажи 367 птиц, - говорит Елена Шестяных, руководитель Центра охраны животных «Наша природа».

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

По словам общественников, Воронеж сегодня – лидер по продаже диких птиц на Благовещенье. Раньше подобное наблюдалось в Туле, но там совместными действиями волонтеров, правоохранительных и контролирующих органов удалось ликвидировать торговлю. К сожалению, Воронеж продолжает фигурировать в печальной статистике.

В работе круглого стола приняли участие представители всех причастных к решению проблемы отлова и торговли дикими животными – от волонтеров и общественников, до сотрудников полиции и прокуратуры.

УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Специалисты рассказали еще об одной угрозе нелегальной торговли дикими птицами:

- Тесное общение с перелетными птицами – реальная угроза распространения птичьего гриппа, - рассказала Анна Воронина, представитель ВРОО «Центр экологической политики». – Риски эти очень высоки, на этот год прогноз по птичьему гриппу очень плохой.

Люди, которые покупают птиц на улице, берут их в руки и даже дают детям, рискуют заразиться и другими опасными заболеваниями. Например, в Туле ветосмотр изъятых у торговцев живым товаром птиц выявил почти стопроцентное заражение их сальмонеллезом.

ВЫПУСКАЙТЕ ГОЛУБЕЙ!

В качестве альтернативы варварскому обычаю с ловлей и выпуском птиц на Благовещенье орнитолог, член Союза охраны птиц Петр Венгеров предложил использовать домашних голубей:

- Можно привлекать к празднованию Благовещения голубеводов. Люди могут посмотреть на птиц, а при желании за плату выпустить их. Голубь вернется на свою голубятню. А проблема с отловом диких птиц будет существовать до тех пор, пока не появится четкий приказ пресекать и наказывать за это безобразие.

Участники круглого стола договорились объединить свои усилия в разъяснительной работе среди горожан и пресечении фактов продажи птиц на праздник Благовещенья. В частности, 7 апреля в местах, где традиционно разворачиваются незаконные птичьи базары, пройдут рейды с участием полиции.

Зоозащитники обрашаются к воронежцам с просьбой сообщать о случаях продажи птиц, а также о найденных в городе птахах:

- Если вы увидите 7-8 апреля на земле ослабленных чижа, щегла, синицу, зеленушку и других птиц – не забывая о правилах безопасности и гигиены, поймайте птицу (конечно, это должен делать взрослый) и передайте её в Центр охраны животных «Наша природа» (тел.: 8 (919) 242-97-91). Также вы можете внести свой вклад в охрану природы, если объясните друзьям и близким, почему не надо покупать и выпускать на Благовещение диких птиц.