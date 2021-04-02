Воронежские работодатели получат субсидии на новых сотрудников

Фото из архива КП

В Воронежской области действует новая мера поддержки для работодателей, сообщили в департаменте труда и занятости региона 2 апреля. В 2021 году любой из них может получить субсидию за найм нового сотрудника.

При условии, что последние на 1 января 2021 года были зарегистрированы в центре занятости населения как безработные и являются ими в настоящий момент. Размер выплаты может доходить до 50 тысяч рублей за одно рабочее место.

Оформить субсидию можно удаленно. Для этого представителю предприятия или организации необходимо направить заявление с указанием перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей через личный кабинет портала «Работа в России». С подбором кандидатов поможет центр занятости. Через месяц после трудоустройства новых сотрудников работодателю нужно будет направить еще одно заявление — с указанием данных трудоустроенных граждан.

Кроме того, безработные могут получить абсолютно бесплатно дополнительное образование по актуальным программам, чтобы повысить свои шансы при трудоустройстве в рамках реализующегося в нашем регионе нацпроекта «Демография». К обучению приглашаются соискатели, ищущие работу, – люди старше 50 лет, мамы дошкольников и те, которые находятся в декрете. Набор программ формируется по уже имеющимся и перспективным вакансиям.

Заявки принимаются также через портал «Работа в России»

В департаменте труда и занятости населения Воронежской области работает телефон горячей линии. По нему специалисты консультируют по вопросам субсидий, обучения и трудоустройства: +7 (473) 212-70-77, 212-70-80.

Также дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения региона. Их адреса и телефоны размещены на официальной странице профильного департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» https://slzan.govvrn.ru

Евгения Фролова