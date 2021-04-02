Выходные в Воронеже: кукольный мастер-класс, встреча с Рождественской, мюзикл

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧА С ЕКАТЕРИНОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

2 апреля в Воронеж приедет Екатерина Рождественская. Дочь поэта-шестидесятника Роберта Рождественского - фотограф, бывший главный редактор журнала «7 дней», профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер. Широкую известность получила благодаря художественному фотопроекту «Частная коллекция», который публиковался в журнале «Караван историй». Рождественская подбирала звездам театра, кино, шоу-бизнеса образы из шедевров изобразительного искусства.

Творческая встреча с Екатериной Рождественской пройдет в книжном «Амиталь на Пушкинской». Писательница ответит на вопросы поклонников и раздаст автографы.

Начало в 15.00, вход в масках.

ЛЕКЦИЯ КРАЕВЕДА О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ

3 апреля в столице Черноземья в рамках проекта "Школа хранителей наследия" пройдет мастер-класс известного воронежского краеведа. Владимир Елецких поделится своими наработками по теме "Достопримечательности и исторические поселения Воронежской области".

Встреча пройдет в конференц-зале Дома молодежи (пр.Революции, 32), начало в 14.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МОЦАРТ И ДВОРЖАК

3 апреля за пульт Воронежского академического симфонического оркестра филармонии встанет известный дирижер Илмар Лапиньш. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии гастролирует в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Монголии, Венгрии, Чехии, Словении, Боснии и Герцеговине, Македонии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, КНР.

В программе прозвучат увертюра к опере «Дон Жуан» и концерт №12 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, симфония №6 Антонина Дворжака. Солировать в фортепианном концерте Моцарта в этот вечер будет стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Мария Белокопытова. Она учится в 4 классе Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Начало концерта в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ОПЕРНОМ МЮЗИКЛ И БАЛЕТ

В театре оперы и балета в этот уик-энд покажут два спектакля.

3 апреля - мюзикл "Мужчина моей мечты" Колло. Яркий, острохарактерный, гротесковый спектакль, уносящий в вихрь голливудских страстей. В мюзикле много озорства, иронии, блестящих вокальных и танцевальных номеров. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 апреля покажут балет "Корсар" Адана. Старинный балет с хореографией Мариуса Петипа, который прочно обосновался на олимпе классических шедевров прошлого и присутствует в репертуаре всех ведущих мировых балетных трупп. Зрителей привлекает авантюрный приключенческий дух спектакля, отраженный в сценографии яркий восточный колорит земель побережья Босфора начала XIX века. Начало в 18.00.

КУКОЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

В программе выставки «Кукольное поМИШАтельство», которая работает в музее имени Крамского, есть образовательная программа.

4 апреля в 14.00 пройдет лекция «Авторские куклы». Художник Николай Павлов расскажет, какие куклы сопровождают человека с самого рождения, что из себя представляют куклы Пандора, и как свое название получила фарфоровая кукла Чайна-долл.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА "ПРОБУЖДЕНИЕ"

В зале на ул. Кирова, 8 можно посмотреть выставку «Пробуждение». Свои работы представили художники Воронежа, Россоши, Острогожска, Калача, Новой Усмани, Бутурлиновки - как известные мастера, так и молодые авторы. В работах различной техники исполнения - живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство - отражается жизнь родного края. Выставку можно посмотреть бесплатно. Всего представлено 160 работ.