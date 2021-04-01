Воронежцы всю ночь дежурили у школы №106, чтобы записать детей в первый класс

К утру в очереди было около 200 человек.

1 апреля воронежские школы начали принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Особенный ажиотаж, как и год назад, возник в школе №106, обслуживающей жилой квартал «Олимпийский» на улице Шишкова. Дело в том, что в этом густонаселенном районе огромное количество семей с детьми. И, конечно, все желают отправить ребенка в ближайшее учебное заведение. Кроме того, 106-я школа считается «элитной», поэтому в нее стремятся попасть дети из соседних кварталов.

Как рассказали родители, очередь начала формироваться с пяти часов вечера 31 марта. Практически сразу же в списке значилось 60 желающих! В течение ночи каждый три часа воронежцы устраивали перекличку. Отсутствующих вычеркивали из листов. К утру в очереди было около 200 родителей.

Администрация школы начала принимать заявления с 9 часов. К слову, через Госуслуги воронежцы не могли подать документы, так как сервис не работал.

Администрация школы начала принимать заявления с 9 часов.

В администрации города отметили, что такая ситуация с новыми школами в густонаселенных районах не редкость. Однако смысла всю ночь стоять в очереди нет. С 1 апреля по 30 июня продлится прием документов детей, которые имеют приоритетное право на зачисление. Преимуществом пользуются те, кто подает заявление в школу по прописке, а также будущие первоклассники, братья и сестры, которых уже учатся в учебном заведении. Кроме того, льготы есть у детей полицейских, военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенников.

В начале июля учебные заведения сформируют основные списки первоклашек. Остальные смогут подать заявление с 6 июля по 5 сентября. Ребят зачислят, если в школе останутся свободные места. В мэрии говорят, что количество мест постараются увеличить, но насколько - пока неизвестно.

На данный момент школа №106 приняла 229 заявлений. Кстати, подать документы можно было на сайте учреждения. Форма или очередность подачи никак не повлияет на зачисление. Что же касается Госуслуг, то накануне вечером сотрудники образования заметили поломку сайта и постарались предупредить об этом родителей, которые заранее интересовались поступлением в первый класс.