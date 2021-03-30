Максим Аверин: Какая завидная у меня биография - со столькими положили в постель!

Максим Аверин в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 марта в Воронеже со спектаклем «Научи меня жить» выступил Максим Аверин. Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» признался, что соскучился за год по зрителям. Артист рассказал «Комсомолке», как подготовился к гастролям, как относится к понтам и по рецептам кого из писателей готовит.

ЗА ПАНДЕМИЮ ПРИШЛО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ - БЕЗ ОЧЕНЬ МНОГОГО МОЖНО ЖИТЬ!

- Настроение боевое - у меня выхода другого нет: из Ижевска в Воронеж, потом в Москву, потом в Питер. Я как честный гражданин сделал прививку. У меня нет возможности болеть. Если бы я слег где-нибудь в Нижнем Тагиле, где в этот раз началось мое гастрольное путешествие после годового перерыва, я бы подвел всех. Выпасть из процесса на две недели, это значит подвести организаторов концертов, нарушить репертуар театра, съемочный процесс, - признался Максим Аверин. - Люди, которые разрабатывали вакцину, - уважаемые во всем мире ученые. Думаю, им можно доверять. Я никого не агитирую. Все разные. Я перенес прививку как укус комара, никакой температуры. Хотя я вообще редко болею. Раз в десять лет. Мое здоровье заложено в детстве - меня папа очень хорошо закалил. Я босиком по снегу ходил. В проруби купаться до сих пор люблю. Непередаваемое ощущение - обновляешься как в сказке.

- Осенью вам 45 лет исполнилось. У вас были симптомы кризиса среднего возраста? - поинтересовалась "Комсомолка" у артиста.

- Когда мне 33 исполнилось, я радовался, а все начали говорить: «А я в 33 рак перенес», «А я то», «А я вот это». Я думаю: боже, к чему меня готовят? Когда пришло 40-летие, все начали говорить, что нельзя отмечать, страшная дата. Я отметил. Со мной ничего не происходит. Теперь вот 45. Правда, за этот год произошло переосмысление. Как оказалось, без очень многого можно жить. Мы огромное количество денег тратим на рестораны. А на самом деле, когда приходят домой твои друзья, приготовить - милое дело. Готовить своими руками - это лучше в 1000 раз, чем сидеть в ресторане. Теплее, уютнее. И без очень многих можно обойтись. Без лишней информации. Суеты, которая исчезла вдруг, и ты понял, что гораздо важнее побыть с родными и близкими. Без путешествий только невозможно. Я же действующий гастрольный артист. Большая часть жизни в дороге, это часть профессии.

Максим Аверин в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕДАВНО УЗНАЛ, ЧТО ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

- Вас прославил «Глухарь». Считается, что сериал поразило проклятье - столько умерло актеров, снимавшихся в нем. А вы не боитесь, не суеверны?

- За три года съемок там столько артистов снялось - около 5000, я многих даже не знаю, не пересекались на съемках. Ну рок - это бред какой-то. Ну я-то жив! Правда, меня хоронят постоянно. Недавно вот вышло: «Покончил с собой». Значит, буду жить долго!

- У вас в кино было много романтических отношений. И вам их приписывают в жизни. Как вы к этому относитесь?

- Уже со столькими положили в постель! Я даже думаю, какая завидная у меня биография, - рассмеялся Аверин. - Мы должны на площадке сыграть любовь. И если вы верите, что между нами проскочила искра, значит, мы хорошо сделали свою работу. С кем-то у меня были отношения, с кем-то наоборот - неприязнь, категорическая. А на экране - химия получается. Вообще я стараюсь, чтобы моему партнеру со мной было комфортно в кадре. Да и за кадром. Стараюсь наладить отношения.

- Что не нравится в женщинах?

- Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять. А этого не надо делать. Это как в танце. Когда женщина начинает вести, я говорю: подожди, у нас ничего не получится, пока ты не поймешь, что веду я. В танце мужчина должен вести.

Максим Аверин в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАК МОЖНО НЕ УЗНАТЬ ДОЛИНУ ПО ГОЛОСУ

- Вы недавно у Ивана Урганта резко высказались о шоу «Маска»...

- Я не имел в виду шоу «Маска». Я сказал, что кайф программы «Точь-в-точь» в том, что артист на твоих глазах делает образ. Это всегда интереснее, чем прятаться за маской - я не вижу превращения. Я прекрасно понимаю, что петь в маске не очень. И потом: как можно не узнать Ларису Долину? Даже в маске! Ее голос, тембр вы узнаете всегда. Ну это как сказать: я не узнаю Ларису Долину! Не верю.

- Вы славитесь своим умением готовить. Каким фирменным рецептом можете поделиться?

- Во время пандемии начал делать видеосюжеты на тему «Литературный буфет». Ищу рецепты у Пушкина, Гоголя, в других произведениях. И открыл изумительное коронное блюдо Булгакова. Он, правда, делал из стерляди и с черной икрой. Но я свой эконом-вариант попробовал: берете пласт лосося, заливаете его шампанским, на сковородке или в духовке тушите. Никаких специй. Только брют. Он даст все вкусовые нюансы. Тушите до готовности, шампанское будет выпариваться. В конце можете лимончик добавить.

- Какие у вас ботинки интересные. Любите ходить по магазинам?

- Я люблю так: пришел, увидел, взял. Если вещь моя - она меня ждет. Я не особо гоняюсь за брендами. Следить за тенденциями - не мое. Вот был в январе в Сочи. Днем ходил в косухе и майке, так было тепло. А к вечеру похолодало, я замерз. Вижу, в витрине висит свитер, говорю: «Давайте зайдем, по-моему, это мой свитер». А мне говорят: «Не надо туда заходить, это рынок практически». А мне какая разница: мне сейчас холодно - мне надо сейчас теплый свитер. Все равно никто не скажет, что я купил этот свитер на рынке, все будут думать, что это супер-пупер дорогая вещь. Можно и в самом брендовом шмотье чувствовать себя неуютно. Не ты под одежду, а одежда под тебя - вот мой принцип. Сегодня так, завтра по-другому, главное - чтобы одежда подчеркивала мое настроение, меня. А у нас любят понты - показать, что у них самые лучшие машины-одежда, а на самом деле, все это ерунда. Мне кажется, хвастаться, кичиться своим достатком всегда было неприличным. Сейчас мода такая пошла - все рассказывают, сколько зарабатывают. Мне кажется, это нехорошо. Повезло тебе - ну и радуйся. Зачем об этом говорить? Меня никогда не интересовало, кто сколько зарабатывает. Меня интересовало, сколько я зарабатываю. Я никогда не смотрел, кто впереди меня. Я смотрел, какая перспектива у меня.