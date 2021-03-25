«Ограничения сняты»: летом 2021 года из Воронежа можно будет напрямую улететь в 7 стран

Возможно, список направлений еще будет расширен Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежском аэропорту рассказали, прямые перелеты в какие страны будут открыты с 1 апреля. Напомним, 25 марта на заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом объявили о скором возобновлении перелетов в иностранные государства из нашего региона.

В расписании Международного аэропорта Воронеж имени Петра I на весенне-летний период уже согласованы рейсы в 7 стран: Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Греция (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армения (Ереван), Киргизия (Бишкек).

По предварительной информации, большинство из запланированных с 1 апреля рейсов будут выполнять в Анталью Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Это предварительный список. В него вошли страны, на которые перевозчики заранее подали заявки с намерением выполнять рейсы. В ближайшее время графики полетов будут скорректированы в связи с объявленной датой открытия международного авиасообщения из Воронежа. Не исключено, что список направлений будет расширен, - подчеркнули в воронежском аэропорту.

Но не забывайте, что путешественникам стоит учесть, что на каждом направлении действуют определенные условия, связанные с профилактическими мерами против распространения коронавируса.

Да и после отдыха за границей российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по возвращении в нашу страну в течение 72 часов.

О том, что бывает, когда человек не сдает тест на COVID-19 мы уже писали: Новоусманский районный суд оштрафовал местную жительницу на 7,5 тысячи рублей за то, что та не прошла текст на коронавирус, вернувшись с отдыха в Турции.

По предварительной информации, большинство из запланированных с 1 апреля рейсов будут выполнять как раз в Анталью. На турецкий берег намерены летать 5 авиаперевозчиков.

В целом же в числе перевозчиков, планирующих выполнять полеты из Воронежа за рубеж авиакомпании: Azur Air, ARMENIA, Avia Traffic Company, Ellinair, Nordwind Airlines, Red Wings, «Россия», Royal Flight, Turkish Airlines, «Ямал».

Вся информация о международных рейсах в ближайшее время будет представлена в расписании аэропорта Воронеж. Регулярные рейсы войдут в сезонное расписание на официальном сайте, а чартерные перелеты (билеты на которые туроператоры продают вместе с путевкой) будут открываться на отдельной вкладке «чартерная программа».