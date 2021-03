Солист группы «Папин Олимпос» в Воронеже: «Я стараюсь содержать свою маму»

«Папин Олимпос» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Группа «Папин Олимпос» выступила в Воронеже 19 марта. Несмотря на юный возраст, музыканты ездят с туром по всей России, Украине и Беларуси. «КП-Воронеж» пообщалась с лидером коллектива Давидом Сайфуллоевым. Поговорили об истории создания группы, популярности в Tik Tok, новых работах и о конфликте с группой «Кис-Кис».

С чего все началось?

- Лет в 12 стал проявлять интерес к музыке, к игре на гитаре. Очень вдохновлялся Иваном Алексеевым (Noize MC). Увидел пару песен, пару лайвов и понял, что ничего не может быть круче, чем выходить на сцену. Выступать для людей, которые разделяют твою точку зрения. Так потихоньку начал развиваться и до сих пор это делаю.

Как собрал группу?

- У нас все очень просто. С барабанщиком мы занимались футболом с 11 лет. Басист мой одноклассник. В клавишницу я влюбился, она разбила мне сердце. Но из-за того, что слишком виртуозно играет, девушка до сих пор в группе.

После школы ты не пошел в университет. Как отреагировали родители?

- Я стараюсь содержать маму. Моя семья - это любимые бабушка и мама с сестрой. Еще в конце 11 класса доказал, что музыка - не хобби, а работа. Хотя сам это понял намного раньше.

Ты стал популярным в 18 лет. Была звездная болезнь?

- Это очень интересная тема. Когда становишься популярным, хотя я не считаю себя таковым, к тебе проявляют больше интереса посторонние люди. Ты видишь это, в какой-то момент становится неинтересно. И в ответ тебе начинают рассказывать о звездной болезни. Мне кажется ее на самом деле не существует. Просто, когда человек занимает какой-то социальный статус, он начинает лучше понимать, чего стоит.

Как относишься к тому, что ваши треки популярны в Tik Tok? Благодаря ему твои песни попадают в топ на всех платформах.

- Я очень далек от Tik Tok. Но мне часто говорят о популярности наших треков там. Замечаю это только по своей зарплате. Спасибо большое приложению. Сначала вообще думал, что это полный «левак», потому что открываешь, и первые видео - какая-то дичь. Сейчас понимаю, что это лучшая платформа для продвижения. Наверное, нужно начать туда заходить. В этом году готовлю сразу два альбома, их тоже надо будет там продвигать. Буду снимать свою задницу, которая поет песни.

У вас же есть контракт с крупным лейблом. Не страшно, что это будет вас ограничивать?

- Всегда ставил условия: я занимаюсь музыкой, а вы занимаетесь продвижением. Никогда не продавал права на музыку. Это чисто мое творчество.

Ты говорил, что рано или поздно нужно ехать в Америку. Имел в виду переезд?

- Мне просто очень близок их менталитет. О переезде пока рано говорить, но, когда закончатся эти локдауны, точно поеду туда ненадолго.

У тебя есть песня «Я влюблен в барабанщицу группы «Кис-Кис». Это было признание?

- Изначально это был джем на репутации - полуфристайл. Был прикольный припевчик. Потом Лиза, наша клавишница, придумала строчки «Come to me, come to me». Я дописал песню и все. Она не должна была выходить, но как-то слилась. Я не был никогда влюблен в барабанщицу «Кис-Кис», но отношусь ко всем хорошо.

Что у вас за конфликт с «Кис-Кис»?

- Не знаю. Собака лает, караван идет. Нам не интересны конфликты вообще.

Вы уже давно выступаете, почему нет ни одного клипа?

- Можно снять красивый клип, с моим красивым лицом, с хорошим продакшном. Но вот я выпустил последний альбом, он концептуальный. И хочется, чтобы видео тоже передавало это. От песен появляются мурашки, хочу, чтобы от наших клипов было также. А не просто торговать лицом. Сейчас работаю над двумя альбомами. И у меня есть несколько сценариев для клипов. Думаю, в этом году можно их ждать.

Как прошел карантин?

- Сидел дома, писал музыку. Это время подумать для тех, у кого работа не привязана к определенному месту, графику.

Чего бы пожелал своим фанатам, да и вообще людям, которые хотят чем-то заняться, но не уверены в своих силах?

- Подумайте дважды. Есть такая волшебная занавеска розовая, тебе кажется, что там все круто: девчонки, деньги, тусовки. Со временем понимаешь, что это не самое главное, куда важнее саморазвитие. Нужно в первую очередь вырасти в человека. Желаю, чтобы каждый из вас смог, глядя в зеркало, сказать себе: «Я тебя уважаю».