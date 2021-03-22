«Кто платит за прививку?» и еще 4 частых вопроса воронежцев о вакцинации против коронавируса

По последним данным, уже более 113 тысяч жителей региона привились Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ближайшие недели в Воронежской области ожидается новая партия вакцины от COVID-19. По последним данным, уже более 113 тысяч жителей региона привились. Причем свыше 75 тысяч человек получили оба компонента.

Однако у многих остаются вопросы. На наиболее частые из них ответили в пресс-службе ТФОМС Воронежской области.

- Сделать прививку можно бесплатно? Кто заплатит за такую медицинскую помощь?

- Прививка от коронавируса включена Минздравом в национальный прививочный календарь. А прививочная работа входит в территориальную программу ОМС. Это гарант того, что прививку можно сделать бесплатно. Финансируется вакцинация из средств обязательного медицинского страхования, бюджета субъекта и федерального бюджета.

Обращаем внимание, что застрахованные могут сделать вакцину в любой медицинской организации. Нужно только записаться на прививку через Единый портал государственных услуг. Но, выбирая поликлинику, важно помнить, что вакцинация включает 2 этапа, которые разнесены во времени, а в этот период желательно оставаться под наблюдением врача. Поэтому обе вакцины лучше делать в одной медорганизации.

Тестирование на COVID-19 перед вакцинацией в базовой программе ОМС не предусмотрено.

Но из средств ОМС предусмотрено финансирование оценки поствакцинального иммунитета пациента, но только при наличии медицинских показаний и не ранее чем на 42-й день после 1 этапа вакцинации.

- Во сколько же оценивается одна прививка у нас регионе?

- Повторим, что для пациента услуга полностью бесплатна. В тариф (затраты по нему ложатся на бюджеты разных уровней - от авт.) входит оплата работы врача-терапевта, медицинской сестры и санитарки. Также включаются затраты на изделия медицинского назначения и прочие расходные материалы: салфетки, маски, дезинфицирующие средства. И косвенные расходы, например, оплата труда административного-хозяйственного персонала. В Воронежской области тариф утвержден комиссией по разработке территориальной программы ОМС в размере 184,06 рубля.

- ТФОМС Воронежской области контролирует, как проходит вакцинация?

- Точнее будет сказать, что Фонд контролирует качество медицинской помощи и целевое расходование средств при проведении прививочной работы. ТФОМС Воронежской области проводит медико-экономический контроль (МЭК) реестров счетов, а страховые медицинские компании – медико-экономическую экспертизу (МЭЭ) и экспертизу качества оказания медпомощи (ЭКМП). Эта работа ведется в рамках трехстороннего договора между медицинской организацией ТФОМС и СМО на оказание и оплату медицинской помощи по полису ОМС.

Если фонд ОМС или страховая компания в ходе проверок выявят нарушения при заполнении медицинской документации, то к медорганизации будут применены санкции. То есть будет снижена оплата или наложен штраф в соответствии с размерами, установленными законодательством. Окончательное финансирование медицинской помощи производится только по результатам проведения экспертных мероприятий.

- За этот год уже были какие-либо нарушения?

- Проверяется исполнение таких требований, как наличие информации об эпидемиологическом анамнезе, отсутствие противопоказаний к вакцинации, наличие результатов исследования биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР.

Если говорить уже о санкционных мерах, то они применяются при непредоставлении медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному медпомощи, или отсутствие в документации результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов и других нарушениях порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

КСТАТИ

Ранее мы писали , что воронежцы пугали друг друга историей о якобы летальном случае после вакцинации - страшилки о смерти 46-летней женщины распространяли в соцсетях. Департамент здравоохранения Воронежской области официально опроверг эти сообщения, назвав их фейком. Вместе с тем, шесть случаев плохого самочувствия после прививки от коронавируса стали поводом для разбирательств медицинской комиссией.