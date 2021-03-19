Скорая помощь:как записаться на онлайн-консультацию врача с помощью сервиса СберЗдоровье

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Понять, что здоровье дало сбой - не всегда просто. Если симптомы единичны и откровенно не пугают, немногие задумываются о походе к врачу. Температура к вечеру ежедневно поднимается до 37 градусов? Это можно списать на «индивидуальные особенности». Постоянная усталость? Для большинства это вовсе не показатель заболевания.

Автор этих строк еще во время новогодних праздников получил сообщение с текстом «COVID-19 обнаружен» - не лучший подарок. Хотя через пару недель коронавирус отступил, да и период «адаптации» должен был уже пройти, но отдельные признаки болезни сохранились.

Конечно, можно было бы записаться в поликлинику, отстоять очередь... Но найти время на такой поход после работы не получается. Вот и остается надеяться на «авось». Или нет?

Сегодня, если нужна консультация врача, выручит телемедицина. Не пугайтесь, этим терминомобозначен по сути дистанционный прием. Странная сыпь? Боль в животе? Аллергия? С любыми симптомами можно быстро получить квалифицированную помощь онлайн.

Например, я воспользовался услугами компании СберЗдоровье, которая была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. Рассказываю, как проходит консультация:

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Шаг первый: записываемся на прием

Чтобы связаться с врачом, достаточно позвонить из мобильного приложения. Оно доступно в AppStore, Google Play или Huawei App Gallery. Можно использовать видеозвонок, чтобы специалист лучше оценил ваше состояние.

Я же зарегистрировался на официальном сайте СберЗдоровья. Советую сэкономить время и использовать Сбер ID - единый вход в сервисы Сбербанка и партнеров. Так, например, ваше имя и фамилия, пол и возраст сразу будут внесены в анкету.

После регистрации выбираем нужную услугу: запись к врачу, на диагностику или чек-ап. В моем случае - необходима онлайн консультация.

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Шаг второй: подбор специалиста

Без очереди в течение 5 минут «пациентов» готовы принять дежурные - терапевт или педиатр. Выбираю первого специалиста. Перед консультацией на экране появляется памятка «С дежурным терапевтом обсуждают...». Перечень тем, как и подобает специализации, широкий: от вакцинации до боли в животе и общего недомогания.

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Поняв, что перед вами нужный медик, остается поставить «галочку» под согласием об оказании услуг и начать консультацию.

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А вот на прием к узкопрофильным специалистам, таким как невролог, гинеколог или аллерголог необходимо записываться заранее.В профиле врача вы увидите его фотографию, имя, отчество и фамилию, стаж, сведения об образовании и отзывы. Можно выбрать даже именитого специалиста из другого города, например, из Москвы.

На будущее я уже записался к врачу-травматологу с 43-летним стажем. Еще до коронавируса во время игры в футбол повредил голеностопный сустав.Думал, пройдет. Отчасти так и получилось, но при определенном нажатии - остается сильная боль. Быть может, специалист поможет? Но тут нужно подождать пару дней.

Шаг третий: в кабинете

Сервис СберЗдоровье позволяет связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом или педиатром. Например, я «постучался» в дистанционный кабинет в 21:03 - уже в 21:04 началось наше общение. Предпочел просто написать в чат, так как в это время было удобнее переписываться.

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Примерно за 15 минут общения со специалистом я описал свою ситуацию, получил рекомендации, смог задать дополнительные вопросы. Важно, что заключение, в котором врач рекомендовал мне изменить порядок дня, дал советы по рациону и физическим нагрузкам, сохранилось в личном кабинете в разделе «Мои консультации». То есть в любой момент можно вернуться к сервису и перечитать все, что предложил медик.

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На платформе можно вести и собственный «дневник здоровья» в личном кабинете сайта или приложения СберЗдоровье.

Шаг четвертый: лечение

В моем случае терапевт предположила, что возможно развитие постковидного синдрома - это затяжное течение симптомов (таких как слабость, сонливость, периодическое повышение температуры, плохая переносимость нагрузок, быстрая утомляемость). Встречается у каждого пятого человека, переболевшего коронавирусом.

Справиться с этим синдромом я должен сам, соблюдая четкие рекомендации. Кстати, в случае необходимости практически все лекарства также можно заказать дистанционно - с помощью сервиса СБЕР ЕАПТЕКА. Мне довелось его испытать еще во время борьбы с COVID-19. Быстрая бесконтактная доставка, большой ассортимент и, скажу по секрету, выгодные промокоды для новых пользователей. Так что полагаться на авось не придется - помочь своему здоровью можно всегда!

СПРАВКА «КП»

К концу 2020 года услугами СберЗдоровьявоспользовались более 8 млн человек. В базе сервиса - более 200 тысяч практикующих врачей. Компания планирует развивать новые продукты для здоровья человека.